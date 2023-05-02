8 ilde öğretmen öğrenme laboratuvarları kuruluyor! MEB duyurdu: Öğretmenler için yeni dönem... Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi

Öğretmenler için yeni dönem başlıyor... "Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi" projesinin açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek "Dijital eğitim ortamında senkron olarak öğretmenlerin eğitim görevlileri ile bir araya gelebildiği mesleki gelişim faaliyeti olan mesleki gelişim topluluğu yönetmelikte yer almıştır." dedi. Proje kapsamında 8 il belirlediklerini ve bu illerin Ankara, İstanbul, Yalova, İzmir, Rize, Mersin, Erzurum ve Gaziantep olduğunu söyleyen Aşkar; öğretmen öğrenme laboratuvarları kurulacağını açıkladı. İşte tüm detaylar...

"ÖĞRETMEN EĞİTİMİ DİJİTAL EKOSİSTEMİ" PROJESİ

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNICEF iş birliğinde IPA III dönemi kapsamında gerçekleştirilen "Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi" projesinin açılış programı Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Millî Eğitim Bakanlığının son dönemde okul öncesi eğitim, mesleki eğitim ve öğretmenlerin mesleki gelişimi olmak üzere üç alanda yoğunlaştığını hatırlattı.

ÖĞRETMENLERİN ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLDİ

Bakanlık olarak öğretmenlere yönelik son yıllarda yapılan önemli çalışmaların başında 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' geldiğini ifade eden Aşkar, bu kanun ile öğretmenlerin atanması, mesleki gelişimleri ve kariyer ilerlemelerinin düzenlendiğini; öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik kariyer basamakları oluşturularak bu sayede özlük haklarının iyileştirildiğini kaydetti.

TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK!

Özellikle öğretmen eğitimlerine önem verilerek hizmet içi eğitim yönetmeliğinde güncellemeye gidildiğini hatırlatan Aşkar, "Güncellenen yönetmelikle birlikte öğretmenlerin mesleki gelişimleri çeşitlendirilmiş, mevcut mesleki gelişim faaliyetlerine ek olarak okul temelli mesleki gelişim, mesleki gelişim toplulukları ve öğretmen-yönetici hareketlilik programları oluşturulmuştur.Okul temelli mesleki gelişim ile öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçları okul bazında ve hatta bireysel olarak her bir öğretmen özelinde karşılanabilir hale gelmiştir. Yapılan bu güncellemeler arasında yer alan mesleki gelişim topluluklarının ayrı bir önemi vardır. Türkiye tarihinde ilk kez dijital eğitim ortamında senkron olarak öğretmenlerin eğitim görevlileri ile bir araya gelebildiği mesleki gelişim faaliyeti olan mesleki gelişim topluluğu yönetmelikte yer almıştır." diye konuştu.

Her öğretmenin ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla dijital dönüşüme de önem verildiğini belirten Aşkar şunları söyledi:

"Öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan Öğretmen Bilişim Ağı'nın kurulmasıdır. ÖBA, öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini uzaktan eğitim yoluyla desteklemeye yönelik oluşturulan bir platformdur. ÖBA, mesleki gelişim için bir buluşma noktası olmasının yanında iyi uygulamaların paylaşılmasına da ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlanmıştır."

Bu çalışmalar sayesinde daha çok öğretmene ulaşıldığını vurgulayan Aşkar, böylece öğretmenlerin 2022 yılında 9 milyon 456 bin; 2023 yılı içinde ise şimdiye kadar 2 milyon 326 bin mesleki gelişim faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.

DİJİTAL EĞİTİME YÖNELİK ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERİLDİ

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, öğretmenlerin bu yetkinliklerinin sürekli olarak güncellenmesini gerektirdiğini kaydeden Aşkar, "Bu yetkinlikler, bilgisayar okur okuryazarlığından başlayarak çevrimiçi platformların kullanılması, eğitim teknoloji araçlarının kullanılması dijital medya üretimi, dijital vatandaşlık, kodlama ve programlama, veri analizi ve görselleştirme, siber güvenlik gibi bir dizi karmaşık beceriyi kapsamaktadır. Avrupa Birliğinin Dijital Eğitim Eylem Planı 2021-2027'de belirtildiği gibi, dijital teknoloji eğitimciler tarafından etkin kullanıldığında, tüm öğrencilerin kaliteli ve kapsayıcı eğitim ve öğretime erişimini sağlayacaktır. Dijital teknoloji ile eğitim ve öğretimin tüm aşamalarında kişiselleştirilmiş, esnek ve öğrenci merkezli öğrenmeye odaklanılabilir. Bakanlığımızca ülkemizin ve dünyanın geçmekte olduğu süreçler göz önünde bulundurularak öğretmenlerimizin dijital eğitim becerilerinin desteklenmesi, dijital eğitime yönelik çalışmaların bir bütünlük içinde ilerlemesi amacıyla öğretmen eğitimi dijital ekosistemi projesi hayata geçirilmiştir. Söz konusu proje ile öğretmenlerin dijital eğitim becerilerinin artırılması, Millî Eğitim Bakanlığı'nın dijital eğitim verebilme kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

8 İLDE ÖĞRETMEN ÖĞRENME LABORATUVARLARI KURULACAK

Proje kapsamında Ankara, İstanbul, Yalova, İzmir, Rize, Mersin, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere sekiz ilde öğretmen öğrenme laboratuvarlarının kurulacağını bildiren Aşkar, "Proje ile öğretmen ve okul yöneticileri için eğitim modülleri oluşturulacak ve gerçekleştirilen eğitimlerde 200 bin öğretmen, okul yöneticisi ve diğer eğitim personelinin yararlanması hedeflenmektedir. Oluşturulan dijital eğitim ekosistemi içerisinde dijital eğitim becerileri ile donanmış öğretmenler sayesinde öğrencilere daha etkili bir eğitim öğretim imkânı sunulacak ve nihayetinde daha iyi öğrenci öğrenme çıktıları ile karşılaşılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aşkar, projenin bu duruma gelmesinde katkıları olan herkese teşekkür etti.

Programa Aşkar'ın yanı sıra UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Paolo Marchi, AB Türkiye Delegasyonu Angel Gutierrez Hadalgo ile MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Cemal Özdemir, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, YEĞİTEK Genel Müdürü Ertuğrul Karalar, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici de katıldı.

