Mynet Trend

8 maçlık ceza sonrası Hasan Şaş'tan ilk açıklama!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 30.05.2019 19:50 | Son Güncelleme

PFDK tarafından 8 maç cezaya çarptırılan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hasan Şaş, 'Bu ülkede ırkçılık yapanlara kaç maç verildi, silahla tehdit edenlere kaç maç verildi, rakip oyuncuları tokatlayana kaç maç verildi?' diyerek isyan etti ve Deniz Gezmiş örneği verdi.

8 maçlık ceza sonrası Hasan Şaş'tan ilk açıklama!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi.

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle disipline gönderilen Hasan Şaş'ın, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle 8 maç men ile 31 bin 200 lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Kararın ardından Şaş karara tepki gösterdi. Instagram hesabından bir açıklama yapan Hasan Şaş, "Yaptığımı savunmuyorum ama bana yapılanın veya verilen cezanın adaletini/hakkaniyetini sorgulamak hakkım. Disipline sevk edildiğim görüntülerdeki kişi bizimle çalışan bir yol arkadaşımız. Maç sonu sarılıp helalleştik. Bu ülkede ırkçılık yapanlara kaç maç verildi, silahla tehdit edenlere kaç maç verildi, rakip oyuncuları tokatlayana kaç maç verildi? Bana 8 maçı vermenizi değil, ceza vermediklerinize niçin vermediğinizi bilmek istiyorum. Hakim Deniz Gezmiş’e sorar; neden gülüyorsun! Duvarda ADALET yazıyor ona gülüyorum." ifadelerini kullandı.

'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı
İşte Beşiktaş'ın yeni hocasıİşte Beşiktaş'ın yeni hocası
Abdullah Avcı kararı resmileşti! AçıkladılarAbdullah Avcı kararı resmileşti! Açıkladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Şaş galatasaray

En Çok Okunan Trend Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Aysel Öğretmen yürekleri dağladı! 'Bu fotoğrafı sakla, ben ölürsem size hatıra kalır'

Aysel Öğretmen yürekleri dağladı! 'Bu fotoğrafı sakla, ben ölürsem size hatıra kalır'

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

Peugeot, yeni 508 SW’u tanıttı

Peugeot, yeni 508 SW’u tanıttı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu acımasız hareketiyle rakibinin ayağını kırdı

Bu acımasız hareketiyle rakibinin ayağını kırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Josef Sural'ın eşinden duygusal mesaj

Josef Sural'ın eşinden duygusal mesaj

Dünya devlerinden Josef Sural için başsağlığı mesajları

Dünya devlerinden Josef Sural için başsağlığı mesajları

Okuyucu Yorumları 7 yorum
HASAN ŞAŞ ADAMDIR KİM NE DERSE DESİN..
hasan attı 1-0 oldu
gooooolllll
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

Abdullah Avcı kararı resmileşti! Açıkladılar

Abdullah Avcı kararı resmileşti! Açıkladılar

Anadolu Efes maçı öncesi Galatasaray'da kriz

Galatasaray'da kriz

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Vedat Muriç gidecek

Kartal, Vedat Muriç'i resmen açıkladı

Eden Hazard, Chelsea'ye maç sonunda veda etti

Yıldız isim ayrılığı açıkladı!

Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi müjdesi

Başakşehir'de Chelsea sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.