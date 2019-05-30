8 maçlık ceza sonrası Hasan Şaş'tan ilk açıklama!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi.

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle disipline gönderilen Hasan Şaş'ın, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle 8 maç men ile 31 bin 200 lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Kararın ardından Şaş karara tepki gösterdi. Instagram hesabından bir açıklama yapan Hasan Şaş, "Yaptığımı savunmuyorum ama bana yapılanın veya verilen cezanın adaletini/hakkaniyetini sorgulamak hakkım. Disipline sevk edildiğim görüntülerdeki kişi bizimle çalışan bir yol arkadaşımız. Maç sonu sarılıp helalleştik. Bu ülkede ırkçılık yapanlara kaç maç verildi, silahla tehdit edenlere kaç maç verildi, rakip oyuncuları tokatlayana kaç maç verildi? Bana 8 maçı vermenizi değil, ceza vermediklerinize niçin vermediğinizi bilmek istiyorum. Hakim Deniz Gezmiş’e sorar; neden gülüyorsun! Duvarda ADALET yazıyor ona gülüyorum." ifadelerini kullandı.

