8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde skandal olay! Gebzespor - Nişantaşıspor maçında kadın hakeme saldırdılar...

Gebzespor - Nişantaşıspor maçında skandal bir olay yaşandı. Nişantaşıspor oyuncularının bir pozisyon sonrası kadın yardımcı hakemin üzerine yürümesi sosyal medyada gündeme oturdu.

BÜYÜK SKANDAL!

Nişantaşısporlu futbolcular, bayrak kaldırmadığı için yardımcı hakem Ayşenur Karakoç'un üzerine yürüdü. Karakoç'u iten Nişantaşıspor takımının oyuncusu Emre Sonkur ise kırmızı kart gördü.

POLİS ARAYA GİRDİ

Gebzesporlu futbolcuların da kenara koşmasıyla birlikte tansiyon yükseldi ve oyun yaklaşık 7 dakika durdu. Bu olayın ardından polis sahaya girerek kavgayı sakinleştirdi.

