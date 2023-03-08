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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde skandal olay! Gebzespor - Nişantaşıspor maçında kadın hakeme saldırdılar...

08.03.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kadınlar Günü'nde oynanan Gebzespor - Nişantaşıspor maçında Gebzespor'un golünün ardından Nişantaşıspor oyuncuları ve kulübesi kadın yardımcı hakemin üzerine yürüdü.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde skandal olay! Gebzespor - Nişantaşıspor maçında kadın hakeme saldırdılar...

Gebzespor - Nişantaşıspor maçında skandal bir olay yaşandı. Nişantaşıspor oyuncularının bir pozisyon sonrası kadın yardımcı hakemin üzerine yürümesi sosyal medyada gündeme oturdu.

BÜYÜK SKANDAL!

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Nişantaşısporlu futbolcular, bayrak kaldırmadığı için yardımcı hakem Ayşenur Karakoç'un üzerine yürüdü. Karakoç'u iten Nişantaşıspor takımının oyuncusu Emre Sonkur ise kırmızı kart gördü.

POLİS ARAYA GİRDİ

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Gebzesporlu futbolcuların da kenara koşmasıyla birlikte tansiyon yükseldi ve oyun yaklaşık 7 dakika durdu. Bu olayın ardından polis sahaya girerek kavgayı sakinleştirdi.

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