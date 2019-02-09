8 tekerlekli otomobilin görüntüsü görenleri şaşırttı

Nerede çekildiği bilinmeyen 8 tekerlekli bir otomobili gösteren video sosyal medyada yayıldı. Otoparkta araç için çekilecek yer arayan sürücünün kullandığı 8 tekerlekli araba amatör kameraya böyle yansıdı.
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