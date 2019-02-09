Mynet Trend

8 tekerlekli otomobilin görüntüsü görenleri şaşırttı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.02.2019 09:09 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan 8 tekerlekli otomobilin görüntüsü ilginç tasarımı da gözler önüne serdi.

Nerede çekildiği bilinmeyen 8 tekerlekli bir otomobili gösteren video sosyal medyada yayıldı. Otoparkta araç için çekilecek yer arayan sürücünün kullandığı 8 tekerlekli araba amatör kameraya böyle yansıdı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Çöp oyununun sonu kötü bittiÇöp oyununun sonu kötü bitti
Otoyolda ölüme böyle gittiOtoyolda ölüme böyle gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otopark Tekerlek otomobil

En Çok Okunan Trend Haberler

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi

Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi

Danla Bilic'ten olay açıklama! 'Çok ünlü ve evli bir erkek...'

Danla Bilic'ten olay açıklama! 'Çok ünlü ve evli bir erkek...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Bir ülkeyi karıştırdılar: 'Doran ailesi' kâbusu!

Bir ülkeyi karıştırdılar: 'Doran ailesi' kâbusu!

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çöp oyununun sonu kötü bitti

Çöp oyununun sonu kötü bitti

Otoyolda ölüme böyle gitti

Otoyolda ölüme böyle gitti

İzmir'de bir kadın, minibüs sürücüsünü sokak ortasında darp etti

İzmir'de bir kadın, minibüs sürücüsünü sokak ortasında darp etti

Duvar azrailleri oldu

Duvar azrailleri oldu

Öğretmen ve öğrencilerinin görüntüleri herkesi gülümsetti

Öğretmen ve öğrencilerinin görüntüleri herkesi gülümsetti

Konuştuğu telefon yüzüne patladı

Konuştuğu telefon yüzüne patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.