Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı

Altekma: Muzaffer Yönet, Ertuğrul Gazi Metin, Walla, Emin Gök, Saar, Altay Demirci (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Selman Ateş, Emir Pınar, Umut Şahin)

Dinamo Bükreş: Thondike, Ghionea, Gommans, Balean, Cherbeleata, Mocanu (Dovale, Bartha)

Setler: 22-25, 21-25, 19-25

Süre: 78 dakika (28, 27, 23)

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İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın dördüncü karşılaşmasında Romanya ekibi Dinamo Bükreş, Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Organizasyon yarınki Galatasaray HDI Sigorta-Dinamo Bükreş ve Arkas Spor-Altekma maçlarıyla tamamlanacak.



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