Mynet Trend

8 yaşındaki çocuk otoyolda 140 kilometre hız yaptı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 21.08.2019 16:39 | Son Güncelleme

Almanya’da ailesinin aracını çalan 8 yaşındaki bir çocuk otoyolda 140 kilometreye çıktı. Polise, yüksek hız nedeniyle kendini kötü hissedince durduğunu anlatan çocuk, aracının çevresine uyarı levhası yerleştirmeyi de unutmadı.

8 yaşındaki çocuk otoyolda 140 kilometre hız yaptı

Almanya’da ailesinin arabasını çalan 8 yaşındaki bir çocuk otoyolda tam 140 kilometre hızla yolculuk yaptı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Soest kasabasında yaşayan aile, yerel polise dün akşam saatlerinde yaptığı başvuruda oğullarının araçlarını çaldığını söyledi.

Gece yarısını biraz geçe yetkililerle bir kez daha bağlantı kuran anne, oğlunun A44 otoyolunda olduğu bilgisini verdi.

Çocuk, Dortmund kentine giden A44 otoyolundaki bir dinlenme cebinde Çarşamba sabahı bulundu. Polis olay yerine vardığında çocuğu gözyaşlarına boğulmuş bir halde gördü.

İLK SÖZÜ: SADECE BİRAZ ARABA KULLANMAK İSTEDİM

Aracın arkasına tehlike ikaz ışıkları ve ufak bir üçgen uyarı levhası da koyan çocuk, yüksek hızlı bu gezinti nedeniyle iyi hissetmediğini ve bu nedenle kenara çektiğini anlattı.

Polis, çocuğun ilk sözünün “Sadece biraz araba kullanmak istedim” olduğunu aktardı. Bu tehlikeli ‘kaçamak’ sırasında kimsenin yaralanmadığı ve herhangi bir şeye zarar verilmediği belirtildi.

Çocuğun özel arazide araba kullandığı, go-kart yaptığı ve düzenli olarak da çarpışan arabalara bindiği kaydedildi.

PARTNER Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler
280 kilometre hızla giden tren, kapısı açık sefer yaptı280 kilometre hızla giden tren, kapısı açık sefer yaptı
Çay ve kahveyle ilgili ezber bozan araştırma!Çay ve kahveyle ilgili ezber bozan araştırma!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
almanya araç otoyol

En Çok Okunan Trend Haberler

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

170 bin araca yerleştirilmiş!

170 bin araca yerleştirilmiş!

Bursa'da meydan kavgası! İki aile birbirine girdi

Bursa'da meydan kavgası! İki aile birbirine girdi

Dikkat! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor

Dikkat! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Şaşırtan görüntü! Durdurup fotoğraf çektiriyorlar

Şaşırtan görüntü! Durdurup fotoğraf çektiriyorlar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
280 kilometre hızla giden tren, kapısı açık sefer yaptı

280 kilometre hızla giden tren, kapısı açık sefer yaptı

Çay ve kahveyle ilgili ezber bozan araştırma!

Çay ve kahveyle ilgili ezber bozan araştırma!

Yatak odasında buldu! Ne olduğunu öğrenince şoke oldu

Yatak odasında buldu! Ne olduğunu öğrenince şoke oldu

Kan testi ile ölüm tarihinizi öğrenebileceksiniz!

Ölüm tarihinizi söyleyen test geliştirdiler!

Ayı, Fransız besteciyi çadırında öldürdü!

Ayı, Fransız besteciyi çadırında öldürdü!

Mesai saatlerinde bunu yapınca işinden oldu!

Mesai saatlerinde bunu yapınca işinden oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.