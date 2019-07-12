8 yaşındaki kız çocuğunun annesine sorduğu soru iğrenç olayı ortaya çıktı

E.Y. adlı kız çocuğu, akşam yemeğinde annesine "Senin babandan sakladığın bir sır var mı?" diye sordu. Anne de kızına "Babaya karşı sır olmaz. Her şeyi anlatmalısın" yanıtını verdi. Bunun üzerine küçük kız, kuzeni Ö.Y. ile aralarında sır olduğunu söyledi. E.Y. adlı kız, aynı mahallede yaşayan amcasının oğlu Ö.Y.'nin oyun oynamaya bahanesiyle kendisini odaya götürüp cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Küçük kız, bu olayın defalarca yaşandığını belirtti.

Çocuğunun söyledikleriyle şok yaşayan anne "Sana bu şekilde başka dokunan oldu mu?" diye sorunca küçük kız, başka olayı anlattı. Aynı mahallede oturdukları babaannesinin komşusu D.Ş.'ye bayramda şeker almaya gittiğinde kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen E.Y., babaannesine gittikleri başka zaman da adamın kendisini evin arkasındaki ormanlığa götürerek yine istismarda bulunduğunu anlattı. Olaylarla ilgili E.Y.'nin ailesi polise gidip şikayette bulundu.

BİRİNE TUTUKLAMA DİĞERİNE ADLİ KONTROL



Küçük kızın psikolog eşliğinde ifadesi alındı. D.Ş. ve Ö.Y. ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA



