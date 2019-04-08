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8 yaşında oyuncağı ve kumbarasıyla 'dünya turu'na çıktı!

BBC BBC
08.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

Rusya'nın güneyindeki Astrahan kentinde, oyuncağı, kumbarası, ansiklopedisi ve bir muzuyla dünya turuna çıkacağını söyleyerek evini terk eden 8 yaşındaki bir çocuk sosyal medyada viral oldu.

8 yaşında oyuncağı ve kumbarasıyla 'dünya turu'na çıktı!

Annesinin bıraktığı notu görerek polise haber vermesiyle aranmaya başlanan çocuk, 3 otobüs değiştirdikten sonra yaya olarak devam ettiği yolda dinlenirken bulundu.

Adı açıklanmayan çocuğun bulunma haberi, sosyal medyada en çok paylaşılan mesajlardan biri oldu.

Bir Twitter kullanıcısı, "Ben kentte her gün işe gidip gelmekten sızlanırken, 8 yaşındaki bir çocuk, yaya olarak dünya turuna çıkıyor" dedi.

Bir başkası "Astrahan'ı terk etme azmini saygıyla karşılıyorum" diye esprisi yaptı.

Bir dil okulu çocuğa 1 yıl boyunca ücretsiz İngilizce kursu sözü verdi.

Sosyal medyada birçok kişi çocukluklarındaki kendi "dünya turu" maceralarını paylaştı. Bir kullanıcı, "Çocukken ben de benzer bir not bırakmıştım. Dünya turuna çıkmadan önce güç toplamak için biraz uzandım. Ama uyuyakalmışım. Sonra da beni salmadılar" dedi.

Başka bir Twitter kullanıcısı ise,"Büyükannem, dünya turum için sakladığım yiyecekleri yakaladığı için bir yere gidemedim" diye yazdı.

Sosyal meydada çocuğa, tek başına çıktığı zorlu kutup yolculuklarıyla bilinen ve son macerasında Güney Okyanusu'nda 4 ay kürek çeken ünlü kaşif Fyodr Konyukhov'a atıfla "Yeni Konyukhov" adı takıldı.

'BÜYÜYÜNCE ANLAYACAK'

Bazı yorumlarda ise, yoksulluk nedeniyle birçok Rus vatandaşı için dünya turunun bir hayalden ibaret olduğu, Rusların çoğunun başka bir ülkeye dahi gidemediği kaydedildi.

Bir Twitter kullanıcısı, "Çocuk, büyüyünce, dünya turunun işe gidip gelmekten ibaret olduğunu anlayacak" dedi.

2018'de 12 yaşındaki bir çocuk evden kaçarak Avustralya'dan Endonezya'nın Bali Adası'na gitmişti.

Anne-babasının kredi kartını kullanarak bir tatil köyünde dört gün geçiren çocuk Endonezya polisi tarafından bulunarak evine gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
8 yaş Çocuk rusya kumbara dünya turu

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