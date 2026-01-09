Mynet Trend

Korku evi gibi! Bodrumunda yüzlerce insan kafatası, bebek kalıntıları bulundu!

34 yaşındaki Jonathan Gerlach isimli bir adamın evinde türbelerden ve mezarlardan çıkardığı yüzlerce ceset bulundu.

Türbeleri ve mezarları tahrip etmekle suçlanan 34 yaşındaki Jonathan Gerlach isimli adamın evinde 100'den fazla insan kafatası ve bebek kalıntısı bulundu.

Korku evi gibi! Bodrumunda yüzlerce insan kafatası, bebek kalıntıları bulundu! 1

BODRUMUNDA SAKLAMIŞ

34 yaşındaki Jonathan Gerlach, yetkililerin 'gerçek hayata dönmüş bir korku filmi' olarak tanımladığı ve Cadılar Bayramı civarında başladığı iddia edilen suçlarla ilgili 500'den fazla suçlamayla karşı karşıya. Delaware Bölge Savcısı Tanner Rouse'un açıklamasına göre, Pensilvanya'lı bu kişi , kafatasları, uzun kemikler, mumyalanmış ayaklar ve çürüyen gövdeler toplamış ve bunları bodrumunda ve ayrı bir depoda saklamıştı Rouse, kalıntıların bazılarının yüzlerce yıllık olduğunu, diğerlerinin ise öldüklerinde sadece birkaç aylık oldukları düşünülen bebeklere ait olduğunu söyledi. Yetkililer, cesetlerden en az birinde kalp pili bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Korku evi gibi! Bodrumunda yüzlerce insan kafatası, bebek kalıntıları bulundu! 2

100 SUÇLAMAYLA YARGILANIYOR

Kendisine, cesede kötü muamele ve çalıntı mal kabul etme suçlarından her biri için 100 olmak üzere toplam 100 suçlama yöneltildi; ayrıca kamu anıtına saygısızlık, kutsal bir nesneye saygısızlık, tarihi bir mezarlığa saygısızlık, hırsızlık, izinsiz giriş ve gasp suçlarından da çok sayıda suçlama yöneltildi. Ayrıca mala zarar verme suçundan da yargılanan şahıs, 1 milyon dolarlık kefaletle tutuklu bulunuyor.

