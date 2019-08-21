Mynet Trend

8 yaşındaki Yiğit'in yürek yakan görüntüsü! Ölüme böyle koştu

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 21.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

Çorum’da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Yiğit Emir Berksun'un (8) kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, 18 Ağustos'ta Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesi Betül Berksun ve kardeşi ile alışverişten evlerine dönen Yiğit Emir Berksun'a, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada Ünal Yılmaz'ın kullandığı 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yiğit Emir, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ SERBEST

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Emir Berksun toprağa verilirken, gözaltına alınan otobüs şoförü Ünal Yılmaz ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yılmaz'ın, verdiği ifadede çocuğun koşarak otobüsün önüne çıktığını, fren yapmasına rağmen güçlükle durduğunu ardından da sağlık ekiplerine haber verdiğini anlattığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan hayatını kaybeden Yiğit Emir Berksun'un kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Otobüs içerisindeki kamera tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğun aniden otobüsün altında kaldığı görüldü. (DHA)


Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak
TV ekibinin mahsur kaldığı mağara görüntüleri ortaya çıktı! 'Ne akıl buraya indik hakikaten bilmiyorum'TV ekibinin mahsur kaldığı mağara görüntüleri ortaya çıktı! 'Ne akıl buraya indik hakikaten bilmiyorum'
Tam 500 yaşında! Geri gönderildiTam 500 yaşında! Geri gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çorum halk otobüsü kaza çocuğa çarptı

En Çok Okunan Trend Haberler

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

170 bin araca yerleştirilmiş!

170 bin araca yerleştirilmiş!

Bursa'da meydan kavgası! İki aile birbirine girdi

Bursa'da meydan kavgası! İki aile birbirine girdi

Dikkat! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor

Dikkat! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Akılalmaz olay! 'Ucuz altın kampanyası' başlattı ancak...10 saniyede iki bavul altın

Akılalmaz olay! 'Ucuz altın kampanyası' başlattı ancak...10 saniyede iki bavul altın

Beraber yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Korkunç olay

Beraber yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allahu Ekber.Allahım sen hiç kimseyi evladıyla imtihan etme.Amin Amin.Amin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mağaradan kurtarılan TV ekibinin içeride yaşadıkları kameraya yansıdı

TV ekibinin mahsur kaldığı mağara görüntüleri ortaya çıktı! 'Ne akıl buraya indik hakikaten bilmiyorum'

Tam 500 yaşında! İnka kızı Bolivya'ya geri gönderildi!

Tam 500 yaşında! Geri gönderildi

ABD'den Tayvan'a 8 milyar dolarlık F-16 satışı!

ABD onayı verdi! Tam 8 milyar dolarlık F-16 satışı!

"Şurayı da biz yakalım" şakası başlarını ağrıttı

Yaptıkları şaka başlarını ağrıttı! Bunu beklemiyorlardı

Televizyon ekibinin zor anları! Kabusu yaşadılar

Televizyon ekibinin zor anları! Kabusu yaşadılar

Üvey torun dehşet saçtı!

Üvey torun dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.