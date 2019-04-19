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80 yaşındaki DJ görenleri hayrete düşürüyor!

gizemino gizemino
YAŞAM  | 19.04.2019 11:39 | Son Güncelleme

Wirginia Szmyt 80 yaşında ve yaşıtları emekliliğinin tadını çıkarırken her pazartesi akşamı gençlere müzik şöleni veriyor! İşte çılgın 80'liğin hayret veren hikayesi...

80 yaşındaki DJ görenleri hayrete düşürüyor!

Çevrenizde 80 yaşına gelen büyüklerinizi bir düşünün: Hangisi sabaha kadar binlerce insanı dans ettiriyor, gecesini insanları eğlendirerek geçiriyor... Büyük ihtimalle cevabınız, hiçbiri olacaktır.

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İşte şimdi tanıyacağınız Wirginia Szmyt 80 yaşında ve yaşıtları gibi emekliliğinin tadını çıkarmak yerine DJ'lik yapıyor. Sahne adı DJ Wika olan Wirginia Szmyt güneş battıktan sonra DJ Mixer'ını kurup, kulaklığını takıp Polonya'nın Warsaw şehrindeki klüplerde binlerce insanı eğlendiriyor.

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DJ Wika asla tek bir yerde çalmıyor ki zaten sürekli yer değiştirmesiyle ünlü. "Çaldığım mix'leri sevip sevmemeleri önemli değil, yeter ki çaldıklarımla ben dans edeyim, tepineyim!" diyen Wirginia Szmyt, müziği çaldığı an ritmi yakalandığını ve bundan çok zevk aldığını söyledi.

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Pazartesi akşamları ortalama bin kişiyi, şarkı çeşitleriyle coşturan Wirginia Szmyt, yaklaşık yirmi yıldır bu işi yapıyor.

Yaşam felsefesi ise çok basit: “Genç insanlarla çalışıyordum ve bu gençlerin bakış açısını kendimde korudum… Gençlere mesajım 70 ya da 80 yaşındayken hayatın bitmediği...”,

Kendinden eğitimli DJ olan Szmyt, kulüp sahnesinde kendine özgü bir isim yaptı. İnsanlar onu izlemek için uzak yerlerden geliyor, onu gören hayran kalıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Wirginia Szmyt 80 yaşında dj

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