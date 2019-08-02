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80 yıldır boş duran dairenin içinden çıkanlar şaşırttı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 02.08.2019 09:19 | Son Güncelleme

80 yıldır boş duran bir dairenin kapısını açıp içine girdiğinizde karşınızda bir virane ve toz yığını ya da istiflenmiş bir yığın eşya bulmayı umarsınız, ancak bu defa işler farklı. İşte o evin içinden çıkanlar...

1939 senesinde, 2. Dünya Savaşı Avrupa’yı kasıp kavurmaya başladığında Paris’te yaşayan 23 yaşındaki Madame de Florian evini terk etmek zorunda kaldı. Paris’in kalbinde yer alan evinin kapısına kilit vurdu ve yaklaşmakta olan Alman ordularından olabildiğince uzağa kaçtı. Geride bıraktıkları çok uzun süre boyunca hiç dokunulmadan onu bekleyecekti.

KAPISINA KİLİT VURUP KAÇIYOR

Paris’te, şehrin en güzel yerlerinden birinde dairesi olan 23 yaşındaki Madame de Florian da bunlardan biri. Yaklaşmakta olan Alman ordularından uzaklaşmak Florian için evinin kapısına kilit vurup kaçıyor. Geri dönemeyeceğini bilse de Florian Paris’teki evinin kirasını hiç aksatmadan ödemeye devam ediyor ve 2010 yılında 91 yaşındayken hayata gözlerini yumuyor.

80 YILDIR KAPISI AÇILMAYAN EVE GİRİYORLAR

Madame de Florian’ın yakınları, Paris’teki evden onun ölümünün ardından haberdar oluyorlar. Ardından hemen Paris’teki bir müzayede salonu ile irtibata geçerek terk edilmiş evdeki eşyaların elden çıkarılmasını istiyorlar. Madame de Florian’ın akrabalarından vekalet alan müzayede evi sorumlusu Olivier Choppin-Janvry ekibiyle birlikte 80 yıldır kapısı açılmayan eve gidiyor.

BİR ANDA 80 YIL ÖNCESİNE GİDİYORLAR

Kapıyı açtıklarında ilk şokla karşılaşıyorlar, eve 80 yıl boyunca hiç el değmemiş. İşgal edilen Paris’in kalbinde bulunan eve kimse girmemiş, ev adeta bir zaman makinesi gibi içine gireni 80 yıl öncesine götürüyor. Toz ve örümcek ağlarıyla dolu virane haldeki eve girdiklerinde dikkatlerini ilk olarak 1900’lerin başına ait mobilyalar ve eski porselen yemek takımları çekiyor.

'SANKİ UYUYAN GÜZELİN EVİNE GİRMİŞ GİBİYDİK'

Müzayede salonu yetkilileri yaşadıkları hissiyatı “sanki uyuyan güzelin evine girmiş gibiydik” şeklinde özetliyorlar. Evde duvardan aceleyle indirilip kağıtlara sarılmış tablolar bulunuyor. Belli ki evin sahipleri gitmek için hazırlanırken bu tabloları da yanlarına almayı düşünmüş, ancak buna fırsatları olmamıştı. Belki de böylesine büyük eşyaları yanlarında götürebilecek imkanlara sahip değildiler.

O DÖNEME AİT BİR SÜRÜ EŞYA

Ardından yatak odasında bir makyaj masası bulunuyor, üzerinde o döneme ait makyaj malzemeleri, fırçalar ve hiç kullanılmamış parfüm şişeleri var. Dairenin bir başka köşesinde 2. Dünya Savaşı öncesinde çocukların ve hatta yetişkinlerin en büyük eğlencelerinden biri olan Miki Fare ve Domuz Porky’nin oyuncak bebekleri vardı.

EN DİKKAT ÇEKİCİ OLAN O TABLO

Ancak en dikkat çekici eşya pembe renkli bir elbise giymiş olan kadının resmedildiği tabloydu. Daha sonra yapılan araştırmada tablodaki kadının 23 yaşındayken evi terk etmek zorunda kalan Madame de Florian’ın büyükannesi Marthe de Florian olduğu anlaşılıyor. Ancak daha sonra yapılan detaylı incelemede Belle Epoque döneminin önemli ressamlarından biri olan “Giovanni Boldini” olduğu ortaya çıkıyor. Boldini bu tabloyu 1888 senesinde tamamlamış.

AÇIK ARTTIRMA DA 3.4 MİLYON DOLARA SATILIYOR

Herkes Marthe de Florian’ın, Giovanni Boldini’ye modellik yaptığını düşünüyor. Ancak durum hiç de öyle değil, tablosu yapıldığı zamanlarda 24 yaşında olan Marthe, ressam Giovanni Boldini ile sevgiliymiş. Daha sonra bu tablo 2010 yılında yapılan bir açık arttırmada tam 3.4 milyon dolara satılıyor.

NEDEN HİÇ GERİ DÖNMEDİĞİ HALA SIR

Madame de Florian’ın 1939 yılında terk ettiği ve öldüğü güne kadar kirasını ödemeye devam ettiği evine neden bir daha hiç geri dönmediği gizemini koruyor. Ancak kesin olan bir şey var ki o da; 80 yıl aradan sonra kapıları ilk defa açılan evin zaman makinesi gibi görüntüsünün ve içinde gizli hazinelerin bu olaya dahil olan herkes için büyülü bir deneyim olduğuydu.

80 yıldır kapısı açılmayan evin içinden çıkanlar şoke etti!

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