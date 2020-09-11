YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişiyor, hasadı 1 ay sürüyor

80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişiyor, hasadı 1 ay sürüyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Finike’de mazisi 80 yıl geriye uzanan ve sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır Üzümü’nün sadece bir ay süren hasadı başladı. Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Yazır Mahallesi'nde bağları gezdi, çiftçilerle sohbet etti, üzüm hasadı yapan üreticilere ve pekmez sıkan köylülere eşlik etti.

80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişiyor, hasadı 1 ay sürüyor

AK Parti Antalya Milletvekili ve Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı Atay Uslu ve AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, Finike’ye bağlı Yazır köyünü ziyaret ettiler. Hasadı devam eden Yazır üzümü bağlarında çiftçilerle sohbet etti, bereketli ve güzel bir hasat temennisinde bulundu.

AW112168_05

Yazır Üzümü’nün özel bir ürün olup, yalnızca Finike Yazır Mahallesi'nde yetiştirilebildiğini ve 80 yıllık bir üretim mazisi olduğunu ifade eden Antalya Milletvekili Atay Uslu, bu tür üzümün üretiminin devamının sağlanması, tanıtılması ve markalaşması için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini de anlattı.
Atay Uslu şunları söyledi:

“1940’lı yıllardan beri yaklaşık 80 yıldır yalnızca Finike Yazır Mahallemizde üretimi yapılan Yazır üzümü, su ihtiyacını yalnızca yağmurlardan karşılıyor. Yazır Mahallemizdeki çiftçilerimiz yetiştirdikleri üzümleri, çevre ilçelerde kendileri pazara çıkararak satıyorlar. Antalya dışından talep olduğunda kargo ile gönderiliyor. Müthiş bir aroması ile sulu ve çekirdekli bir üzüm türü. Pekmezi de, kurusu da çok hoş bir lezzete sahip. Bu özel ürünün üretiminin muhafazası, markalaşması, tanıtılması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Bakanlarımız, Hükümetimiz ve milletvekili arkadaşlarımızla beraber her daim üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanındayız. Bugün üzüm üreten çiftçilerimizi, hemşehrilerimizi ziyaret ettik.”

YAZIR ÜZÜMÜNÜN ÖZELLİKLERİ

AW112168_05

Adını Finike’nin 30 kilometre üzerindeki Yazır köyünden alan “Yazır Üzümü” sadece Yazır Mahallesi'nde ve sınırlı miktarda yetiştirilir. Başka bir yere ekildiğinde aynı lezzet ve kalite yakalanamıyor. Sebebi, Yazır köyünün yeri, havası, toprak yapısı ve dar bir vadinin tam ortasında olmasıdır. Sadece yağmur suları ile beslendiği için tadı, aroması, sulu yapısı kendine has ve eşsizdir. Ağustos ve Eylül ayında olgunlaşır, sadece 1 ay boyunca hasat edilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
Tam Kıvamında Nohutlu Pilav TarifiTam Kıvamında Nohutlu Pilav Tarifi
7’den 70’e herkes bu lezzete hayran7’den 70’e herkes bu lezzete hayran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Tadına bakmak için il dışından geliyorlar! Etin en güzel hali
Tadına bakmak için il dışından geliyorlar! Etin en güzel hali
İncir yedikten sonra neden bir bardak su içmelisiniz?
İncir yedikten sonra neden bir bardak su içmelisiniz?
Orijinal Kayseri sucuğu nasıl yapılır?
Orijinal Kayseri sucuğu nasıl yapılır?
Yumuşacık ve Sağlıklı! Evde Hamburger Ekmeği Tarifi
Yumuşacık ve Sağlıklı! Evde Hamburger Ekmeği Tarifi
İlginizi Çekebilir
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!
Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü
10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İncir yedikten sonra neden bir bardak su içmelisiniz?
İncir yedikten sonra neden bir bardak su içmelisiniz?
Tam Kıvamında Nohutlu Pilav Tarifi
Tam Kıvamında Nohutlu Pilav Tarifi
Tadına bakmak için il dışından geliyorlar! Etin en güzel hali
Tadına bakmak için il dışından geliyorlar! Etin en güzel hali
Hepimiz yapıyoruz! Sütü buzdolabı kapısında saklamayın
Hepimiz yapıyoruz! Sütü buzdolabı kapısında saklamayın
En lezzetli Türk yemekleri açıklandı! Lezzetiyle baklavayı solladı
En lezzetli Türk yemekleri açıklandı! Lezzetiyle baklavayı solladı
Kızartma yağı kaç kere kullanılır?
Bu hataya düşmeyin! Kızartma yağı kaç kere kullanılır?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.