Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 80 yıllık gizli belgelerden prezervatif kutularına kadar! Batık denizaltıda bulunanlar şaşkına çevirdi

80 yıllık gizli belgelerden prezervatif kutularına kadar! Batık denizaltıda bulunanlar şaşkına çevirdi

08.08.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar amacı gütmeyen kuruluş Big Heritage, Merseyside'da Birleşik Krallık kıyılarında bulunan bir Alman denizaltısından ortaya çıkarılan olağanüstü eşya yığınını ortaya çıkardı. İçinde bir Hitler ölüm notu da bulunan bu öğelerin Nazi sigaralarından büyük bir prezervatif kutusuna kadar değiştiği ifade edildi.

80 yıllık gizli belgelerden prezervatif kutularına kadar! Batık denizaltıda bulunanlar şaşkına çevirdi

Birleşik Krallık kıyılarında batan Merseyside'daki U-boat 534'ten yüzlerce Nazi eseri ortaya çıkarıldı. Keşfi gerçekleştiren Big Heritage örgütü, mürettebatı yeni führerleri hakkında bilgilendirmek için kullanılacak olan şifresi çözülmüş bir gizemli mesajın da kurtarıldığını söyledi. Mucizevi bir şekilde, sigara kutusu gibi birçok eşya yaklaşık 80 yıl saklandıktan sonra bozulmadan kalmıştı.

İÇERİĞİ KORUNDU

sigara

U-boat 534, 5 Mayıs 1945 Cumartesi günü bir Danimarka adasının kıyılarında RAF tarafından batırılmıştı. Denizaltının 1993 yılında deniz tabanından kaldırıldığı ve şimdiye kadar dokunulmadan gizli kalmasına rağmen içeriğinin korunduğunu bildirdi.

'' GERÇEKTEN İLGİNÇ''

keşif

Big Heritage'ın kurucusu Dean Paton, "Bulduğumuz şeyler gizli belgelerden kişisel mektuplara kadar uzanıyor. Üzerinde izleyebildiğimiz, insanların isimlerinin yazılı olduğu fotoğraflar ve kartlar buluyoruz. Bu gerçekten ilginç.'' diye anlattı.

HİTLER'İN ÖLÜM NOTU DA VAR

hitler

40'lı yıllardan bu yana ilk kez görülen her türden yeni belge olduğunu söyleyen Paton, oldukça sıradan alışveriş listeleri ve mektuplardan, mürettebatı yeni führerleri hakkında bilgilendiren, şifresi çözülmüş gizemli mesajlar gibi oldukça ciddi şeylere denk geldiklerini anlattı. Bunlardan biri de Hitler'in öldüğünü ve yeni bir patronları olduğunu söyleyen bir nottu.

''HİKAYEYLE İLGİLİ''

Paton, "İlginç olan şey, önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla bilgi gün ışığına çıktıkça bunları bir araya getirmek olacak. Ve bu da sadece eserlerle ilgili değil, arkasındaki hikayeyle ilgili." diye açıkladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Evliliğimi kurtaran şey seks partileri oldu!''''Evliliğimi kurtaran şey seks partileri oldu!''
Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdüDamat gelini düğünlerinde döverek öldürdü
Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Cinsel ilişki itirafı tepki çekti! “Günde 14 kez..."

Cinsel ilişki itirafı tepki çekti! “Günde 14 kez..."

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

İlginizi Çekebilir

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.