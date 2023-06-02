83 yaşındaki Al Pacino'nun genç sevgilisinden DNA testi istedi!

Dördüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Oscar ödüllü 82 yaşındaki aktör Al Pacino'nun gündeme bomba gibi düştü.

29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile bebek beklediğini açıklayan Pacino'nun DNA testi istediği ortaya çıktı.

Daily Mail'in haberine göre, oyuncu sevgilisinden çocuğun kendisinin olduğunu gösteren bir DNA testi istedi. Birini hamile bırakabileceğini inkar eden oyuncunun, Alfallah ile ilişkisini çok önceden bitirdiği ve hamilelik haberini 2 ay önce öğrendiği belirtildi.

TMZ'nin haberine göre ise oyuncu bazı sağlık sorunları nedeniyle bebeğin hiçbir zaman kendisine ait olmadığını iddia etti.

İkilinin altı aydır görüşmediği, Pacino'nun hamilelik haberini yalnızca iki ay önce öğrendiği iddia edildi.

Bir başka söylentiye göre ise Noor Alfallah DNA testi talebini kabul etti ve Pacino'nun gerçekten bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.



