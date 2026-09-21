84 yaşında 3 metrekarelik dükkanda yapıp, Amerika'dan Avrupa'ya dünyanın her yerine satıyor!

Gaziantep'te yaşayan ve kilim dokuma sanatına 1995 yılında başlayan 84 yaşındaki Yaşar Elbir, yıllar içerisinde mesleğin inceliklerini öğrenerek kendine özgü desenler geliştirdi. Teknolojinin gelişmesiyle el dokuması kilimlerin yerini büyük ölçüde makine üretimi ürünler alsa da Elbir, tezgahını bırakmayarak el emeği mesleğini sürdürüyor.

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan kilimler, geçmişte Osmanlı evlerinde ve Yörük çadırlarında sedir ve divanların üzerine serilirken, duvar süsü olarak ta kullanılmasıyla biliniyor. Günümüzde de talep görmeye devam eden kilimleri küçük dükkanında el emeğiyle dokuyan Elbir, Gaziantep'in yanı sıra yurt dışında ABD, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerine ulaştırıyor. İlerleyen yaşına rağmen tezgahının başından ayrılmayan Elbir, geleneksel kilim dokuma sanatını yaşatmaya devam ediyor.

"ABD OLMAK ÜZERE BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNE GİDİYOR"

3 metrekarelik dükkanında ürettiği kilimleri birçok ülkeye gönderdiğini söyleyen Kilim Ustası Yaşar Elbir, "1942 Gaziantep Şahinbey doğumluyum. 1995 yılından bu yana kilim dokuyorum. Günde iki tane kilim dokuyorum. Burası 3 metrekarelik bir alan. Yorucu bir mesleğim var. Fakat ürettiğim ürünler sağlıklıdır. Burada ürettiğim kilimler, başta Türkiye'de çeşitli iller ve ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gidiyor Almanyada müşterilerim var onlara gönderiyorum. Kilim devamlı satılan bir şey olduğu için talep çok. Bu kilimler, el dokuması olduğu için halıların üzerine açarlar kullanım alanları çoktur" dedi.

"MESLEĞİ YAŞATMAK İSTİYORUM, İSTEYEN GELSİN ÖĞRETİRİM"

Kilimcilik mesleğini sadece kendisinin yaptığını söyleyen Elbir, mesleği yaşatmak istediğini söyleyerek, "Bu mesleği yapan benden başka kimse kalmadı. Şu anda yanımda öğrencilerim var. Öğretmeye çalışıyorum. O da gayretli olduğu için öğreniyor. bir kilimi güzel çalışırsan günde 2 tane yaparsın" diye konuştu.