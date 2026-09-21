Galaxy S26 Ultra'da vardı: Sevilen özellik, Xiaomi 18 Pro serisine geliyor!

Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max’i 23 Eylül’de Çin’de tanıtacağını açıkladı. Seride geliştirilmiş arka ekran ve HyperOS 4'ün yanı sıra donanım düzeyinde gizlilik ekranı yer alacak.

GALAXY S26 ULTRA'DAKİNE BENZER GİZLİLİK EKRANI GELİYOR

Telefonların gizlilik ekranı, Samsung Galaxy S26 Ultra’daki ekrana benzer bir donanım yaklaşımı sunacak. Xiaomi, yeni M11 ışık yayan panelin önceki nesle göre yüzde 20 daha verimli olduğunu iddia ediyor.

Şirketin açıklamasına göre ekranın en yüksek parlaklığı 4.000 nit olacak. Xiaomi ayrıca ekranın 2K çözünürlüklü panellerden daha verimli olduğunu belirtiyor. Ekran çerçeveleri ise 0,99 mm kalınlığında olacak.

BATARYALAR FARKLI, KAMERA ÖZELLİKLERİ ORTAK

Xiaomi 18 Pro, 7.000 mAh batarya taşıyacak. Daha büyük batarya isteyenler için 18 Pro Max’te kapasite 8.500 mAh olacak.

Her iki telefonda da Leica markalı üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Bu kurulumda 200 MP ana sensör ve 200 MP periskop telefoto kamera yer alacak.

İŞLEMCİNİN ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DOĞRULANDI

Serinin 2 nm üretim teknolojisine sahip bir yonga setinden güç alacağı kesinleşti. Bu yonga setinin Qualcomm’un yakında tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro modeli olması muhtemel. Ancak işlemcinin adının henüz doğrulanmamış olduğunu belirtelim.

Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max, Black, Galaxy Blue ve White renk seçenekleriyle sunulacak.

Kaynak: GSMArena