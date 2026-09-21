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Yeni Apple Watch'lar kendiliğinden yeniden başlıyor! Peki neden?

Bazı Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 kullanıcıları, saatlerinin beklenmedik biçimde yeniden başladığını bildiriyor. Paylaşılan tanılama kayıtları, sorunun Apple Neural Engine ile bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

Yeni Apple Watch'lar kendiliğinden yeniden başlıyor! Peki neden?
Enes Çırtlık

Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modellerinin satışa sunulmasının ardından bazı kullanıcılar, saatlerinin kendiliğinden yeniden başladığını bildirdi. MacRumors forumlarında paylaşılan şikâyetlere göre sorun hem kullanım sırasında hem de cihaz görünürde boşta beklerken ortaya çıkabiliyor.

FARKLI İŞLEMLER SIRASINDA AYNI BELİRTİ

Kullanıcılar; Siri AI kullanırken, saat kadranlarını düzenlerken, Maps veya App Store uygulamalarını açarken ekranda aniden Apple logosunun belirdiğini ve saatin yeniden başladığını anlatıyor. Telefon görüşmesi başlatırken ve antrenman kaydederken de benzer durumlar yaşandığı bildiriliyor.

MacRumors forumlarındaki ilgili başlıkta yaklaşık 30 cihaz sahibi rastgele yeniden başlatma sorunundan söz ediyor. Reddit ve Apple Community Support'ta da benzer deneyimler paylaşıldığını belirten MacRumors, sorunun oldukça yaygın göründüğünü ifade ediyor.

Yeni Apple Watch lar kendiliğinden yeniden başlıyor! Peki neden? 1


Apple Watch Series 12

TANILAMA KAYITLARI NEURAL ENGINE BAĞLANTISINA İŞARET EDİYOR

En az dört kullanıcının paylaştığı “panic-full” tanılama kayıtlarında aynı Neural Engine zaman aşımı görülüyor. Bu kayıtlara göre Apple Neural Engine yaklaşık iki saniye boyunca yanıt vermiyor gibi görünüyor. Ardından aygıt yazılımındaki gözetim mekanizması bir çekirdek paniğini tetikleyerek saati yeniden başlamaya zorluyor.

SIFIRLAMA SONRASINDA DA ŞİKÂYETLER SÜRÜYOR

Sorun, hem watchOS 27.0'ın ilk derlemesinde hem de cihazların kurulum sırasında indirdiği ilk gün güncellemesinde bildirilmiş. Bazı kullanıcılar, saatlerini silip yeni cihaz olarak kurmalarına rağmen yeniden başlatmaların sürdüğünü belirtiyor.

Bir Series 12 sahibi, değişimle aldığı cihazda da aynı Neural Engine paniğinin yaşandığını aktarıyor. MacRumors haberine göre Apple, sorunu henüz kabul etmiş değil.

Kaynak: MacRumors

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple Apple Watch
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