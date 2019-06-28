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84 yaşında fenomen oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 28.06.2019 09:18 | Son Güncelleme

Torununu ziyarete giden emekli kimya öğretmeninin eğlenmek için çektiği fotoğraflarla bir anda hayatı değişti.

84 yaşında fenomen oldu

84 yaşındaki emekli kimya öğretmeni Tetsuya, Instagram’ın en özgün ünlüsü haline geldi.

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Tetsuya 1 haftalığına torunu Naoya Kudo’yu ziyaret etmek için Akita Eyaleti’ne gitti.

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İkili birlikte eğlenmek için fotoğraflar çekildi.

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Naoya Kudo, dedesine kendi kıyafetlerini denetti.

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Fotoğraflar o kadar beğenildi ki 84 yaşındaki Tetsuya bir anda Instagram fenomeni haline geldi.

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