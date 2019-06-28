84 yaşında fenomen oldu

84 yaşındaki emekli kimya öğretmeni Tetsuya, Instagram’ın en özgün ünlüsü haline geldi.

Tetsuya 1 haftalığına torunu Naoya Kudo’yu ziyaret etmek için Akita Eyaleti’ne gitti.

İkili birlikte eğlenmek için fotoğraflar çekildi.

Naoya Kudo, dedesine kendi kıyafetlerini denetti.

Fotoğraflar o kadar beğenildi ki 84 yaşındaki Tetsuya bir anda Instagram fenomeni haline geldi.



