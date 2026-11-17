Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde bulunan Kadınlar Hali Pazarı'nın yapımı sırasında rastlanan tarihi kalıntılar üzerinde başlatılan çalışmalarla, bölgenin eski bir liman olduğu ortaya çıkarıldı.

Anıtlar Kurulu ile birlikte yürütülen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı dönemlerine ait bulgulara ulaşıldı. Gemilerin yanaştığı ve ticaretin yapıldığı liman alanında, yaklaşık 150 metre uzunluğundaki çift taraflı duvarın restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Restorasyon kapsamında duvarların derzleri yenilenirken enjeksiyon imalatı gerçekleştirildi. Üst kısımdaki derzlerde renklendirme ve eskitme çalışmaları yapılarak duvarın yağmur suyundan etkilenmesini önlemek amacıyla kaplama imalatı tamamlandı.

Sur duvarına bitişik, en kuzeyde bulunan burçta ise ayakta durmakta zorlanan yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İKİNCİ ETAPTA 8 METRELİK KAZI YAPILACAK

Alanın ikinci etap çalışmaları için ihale gerçekleştirilirken, sur duvarına dik konumda çeşitli duvar bölümleri bulundu. Geçmiş dönemlere ait odacıklar olduğu tahmin edilen bu yapıların ortaya çıkarılması için 8 metre derinliğinde kazı yapılması planlanıyor. Kazının ardından akademisyenlerle birlikte yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda alanın niteliği ve kullanım geçmişi netleştirilecek.

Kazılarda ortaya çıkarılan sikkeler ve zeytinyağı küpleri ise Müze Müdürlüğü aracılığıyla koruma altına alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi alanın çelik yapılarla güçlendirilerek seyir terasına dönüştürülmesi hedefleniyor. Peyzaj düzenlemesi, aydınlatma ve bilgilendirme tabelalarının da yapılacağı alanda, tarihi limanın geçmişini anlatan bilgilendirmelerle bölgenin vatandaşların ziyaretine açılması planlanıyor.

"SİKKELER VE ZEYTİNYAĞI KÜPLERİ ÇIKTI"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat Öztürk, Kadınlar Hali yapılırken gerçekleştirilen çalışmalar sırasında tarihi bir limana ait kalıntıların ortaya çıkarıldığını söyledi.

Bölgede yapılan incelemelerde farklı medeniyetlere ait bulgulara rastlandığını belirten Öztürk, "Burada Kadınlar Hali yapılırken buluntulara rastlanılmıştı. Tarihi eski bir liman olduğu ortaya çıktı. Burada Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı dönemine ait bulgular bulundu. Anıtlar kurulu ile birlikte nitelikli bir çalışmanın neticesinde yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 150 metre uzunluğunda bulunan çift taraflı duvarımızın restorasyon çalışmaları tamamlandı. Öncelikli olarak derzlerimizi yeniledik. Enjeksiyon imalatımızı yaptık. En üst kısımda da renklendirme dediğimiz derzlerimi eskittik. Sur duvarı su almasın diye üzerine keeping imalatımızı yaptık. Eski eser işleri kazıdıkça yapıldıkça ortaya çıkan nitelikli işlerdir. İkinci etap ihalemizi yaptık. Bu ihalede sur duvarına dik olarak çeşitli palyler bulundu. Bununda geçmiş döneme ait odacıklar olduğu tahmin edilmektedir. Bununla ilgili 8 metrelik bir kazı imalatı yapacağız. Kazı imalatının sonunda hocalarımızla birlikte gerekli değerlendirmeler yapılacak ve olayın nevi ona göre şekillenecek. Bunu yaptıktan sonra burayı bir seyir terası şeklinde çelik yapılarla güçlendirerek tamamen vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Peyzaj düzenlemesi, aydınlatma, bilgi ve reklam tabelalarıyla birlikte buranın geçmişini anlatan anekdotlar oluşturarak vatandaşlarımıza hizmetine kavuşturacağız. Sur duvarına bitişik olan en kuzeyde bir burcumuz var. Orada yenileme çalışmalarına devam etmekteyiz. Ayakta durma anlamında zor bir yapı olduğu için önce güçlendiriyoruz. Kazıdan çıkan buluntuları müze müdürlüğümüzle birlikte yürütüyoruz. Sikkeler ve zeytinyağı küpleri çıktı. Onlar Müze müdürlüğümüz vasıtasıyla saklanıyor. Burası gemilerin geldiği, ticaretin yapıldığı bir limandı" ifadelerini kullandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır