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86 gün yağışsız kalan ayçiçeğinde verim düştü

EDİRNE HABERLERİ  | 05.09.2020 15:50 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı köylerde çiftçi dertli çünkü; ekiminden hasat dönemine kadar geçen ömrünün yarısından fazlasında yağış yüzü görmeyen Trakya’nın ’Sarı Gelin’i, verimi düşük olunca bu sene çiftçisini memnun edemedi.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı köylerde çiftçi dertli çünkü; ekiminden hasat dönemine kadar geçen ömrünün yarısından fazlasında yağış yüzü görmeyen Trakya’nın ’Sarı Gelin’i, verimi düşük olunca bu sene çiftçisini memnun edemedi. Verimde düşüşler oluşan ayçiçeğinde hasadın sonlarına gelinirken, çiftçiler yükselen fiyatlar için "86 gün yağış görmedik, verim düştü. Fiyat normal olsun ama verim yüksek olsun bizleri verim kurtarır" dedi.
Sezon için çok uzun bir süre boyunca yağış alamadıklarını ve bu şekilde hasada giderek tamamlama noktasına geldiklerini belirten, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköylü çiftçi Ahmet Kuzu, hasat dönemi için şu ifadeleri kullandı:
"Kurak bir yıl yaşadık ve istediğimiz verimleri alamadık. Geçen yıla oranla dönümde en az 100 kilo eksiğimiz var. Biz verim en azından geçen yılla aynı olsun isterdik; ama olmadı. Bu yıl biz çiftçileri için kötü bir yıl oldu."
Sadece ayçiçeği değil, diğer ürünlerde de kuraklık nedeniyle benzer problemler olduğunu belirten Kuzu, "Buğdayda da aynı kaybı yaşadık. 350’lerde kaldık. bazı arkadaşlarımız 450 - 500 kilo aldı. Bu tamamen iklim ve kuraklıkla alakalı. Daha erken dönemde yani, Mayıs ayı girmeden ekim arkadaşlar dönümde 20 - 30 kilo fark aldı. Hizmetini iyi yapan yazın kurakta tarlasını işleyen arkadaşlar biraz daha iyi verim aldı. 110-130 kilo da fark alanlar oldu. 20 kilo deyip geçmeyelim. 20 kilo çiftçi için iyi bir para demek" şeklinde konuştu.
Öte yandan ayçiçeğinin ekiminden hasat dönemine kadar geçen ömrünün yarısından daha çok zaman için yağış almadığına dikkat çeken Kuzu, "Arkadaşlarla tutuğumuz tarihlere göre bundan 10 gün önce yağan yağmura kadar 86 gün yağış alamadık. Mal kısa olduğu için için fiyatlar yükseldi. Tüccar arkadaşlar 3 bin 550 liraya kadar ayçiçek alıyor. Yağlı Tohumlar yağın kalitesine göre avans fiyat verdi. Ürün hasat edildiği için 4 lira da olsa yapacak bir şey yok" diyerek fiyatların giderek yukarı çıktığını söyledi.
Kılıçköylü çiftçi Tarkan Kuzu ise geçen seneye kıyasla bu sene yağış açısından çok daha düşük bir sezon geçirdiklerini söyledi. Tarkan Kuzu, "Bu yıl yağış alamadık. Geçen yıl yağış fazla olduğu için güzel verimlere ulaşmıştık. Seminerlerde, dekar başına suyun 200 litre civarına ulaşması gerektiğine söylemişlerdi. Bu yıl su 130 litrede kaldı maalesef. Geçen yıl ayçiçeklerini ektik. Bir hafta sonra yağışlar başladı. 15 - 20 arayla 4 defa güzel yağışlar aldık. Bu sene yağış olmadığı için mahsullerde sıkıntılar oluştu" diyerek çeltikte tırtılın görüldüğünü ve yine ayçiçek ve buğdayda da benzer zararlıların ortaya çıktığını belirtti.
Kuraklık nedeniyle verimde yarıya yakın düşüşün meydana geldiğini belirten üretici Ali Öztürk, "Geçen yıl ki verimimiz buğdayda ortalama 500 kiloyu, ayçiçeğinde 300 kiloyu buldu. Bu yıl ben ektim, 100 dönüm yerden ortalama 181 kilo verim aldım. Trakya Birlik’e teslim ettim. Ayçiçeği, Mayıs’ın 3’ü 4’ü yağış yaptı, sonrasında yağış almadığı için kurağa çekti. Çok güzel ayçiçekleri vardı. Çiçek açtığı dönemde yeteri kadar yağış almayınca ayçiçekleri kısa kaldı ve taneleri ince oldu" dedi.
Son olarak ayçiçeği fiyatlarının yükseldiğine dikkat çeken Öztürk, "Fiyatlar yükseliyor. Trakya Birlikde avans fiyat diye açıkladı 3 bin 400 lira avans fiyat diye mesaj geliyor. Fiyat normal olsun ama verim yüksek olsun bizleri verim kurtarır" diyerek kendileri için önemli olanın verim olduğuna dikkat çekti.

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