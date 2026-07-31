86 yaşındaki çiftçi 15 milyon doları elinin tersiyle itti! Nedeni bakın neymiş

Cumberland County bölgesinde yaşayan Raudabaugh’a, teknoloji sektöründen yatırımcılar tarafından 100 hektardan fazla büyüklüğe sahip arazisi için yaklaşık 15 milyon dolarlık teklif sunuldu. Yatırımcılar, bölgede geniş kapsamlı bir yapay zeka veri merkezi kurmayı planlıyordu.

MİLYONLARCA DOLARLIK TEKLİF KABUL ETMEDİ

Ancak yüksek meblağa rağmen deneyimli çiftçi teklifi kabul etmedi. Bunun yerine yerel bir tarım koruma programıyla anlaşma yaparak arazi kullanım haklarını 3 milyon doların altında bir bedelle devretti.

Bu karar sayesinde söz konusu toprakların gelecekte de tarımsal faaliyetler için kullanılması garanti altına alınmış oldu.

"TOPRAĞIN TARIM İÇİN KALMASINI İSTEDİM"

Raudabaugh, kararının arkasındaki temel nedenin arazisinin beton yapılarla kaplanmasını engellemek olduğunu söyledi.

"Çiftliğimin yok olmasını önlemenin tek yolu buydu" ifadelerini kullanan çiftçi, ailesinden sonraki nesillerin de bu topraklarda üretim yapabilmesini istediğini belirtti.

Çocuklarının çiftçilik faaliyetlerini sürdürmeyi planlamadığını ifade eden Raudabaugh, buna rağmen arazinin gelecekte başka çiftçi aileler tarafından kullanılacak olmasının kendisine huzur verdiğini dile getirdi.

TOPRAKLA KURULAN ÖMÜRLÜK BAĞ

Raudabaugh’un kararı yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda duygusal nedenlere de dayanıyor. Çiftçi, 1956 yılından bu yana yaşadığı arazide annesini genç yaşta kaybettiğini, burada büyüdüğünü ve okula gitmeden önce her sabah inek sağmayı öğrendiğini anlattı.

Aynı zamanda eşi Anna Mae ile birlikte çocuklarını da bu çiftlikte büyüten Raudabaugh için arazi, yalnızca bir mülk değil; hayatının ve ailesinin hikayesini taşıyan bir yaşam alanı niteliği taşıyor.

VERİ MERKEZLERİ VE TARIM ARAZİLERİ ARASINDAKİ MÜCADELE

Raudabaugh’un yaşadığı bölge son yıllarda hızlı bir büyüme sürecinden geçiyor. Özellikle yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte veri merkezlerine olan talep artarken, yatırımcılar geniş arazilere yöneliyor.

Bu durum, yerel halk arasında ekonomik kalkınma ile tarım arazilerinin ve doğal alanların korunması arasında yoğun tartışmalara yol açıyor. Bölgede bazı siyasetçiler çevrenin korunmasını savunurken, veri merkezi yatırımlarını destekleyen gruplarla zaman zaman görüş ayrılıkları yaşanıyor.

GELECEK NESİLLER İÇİN KORUNAN BİR MİRAS

Raudabaugh’un kararı bölgede dikkat çeken örneklerden biri olarak gösteriliyor. Yakın çevredeki bazı arazi sahiplerinin de yatırımcıların tekliflerini reddettiği belirtildi.

Bugün hala tarlalarında çalışmaya devam eden 86 yaşındaki çiftçi, yıllar sonra gelecek kuşakların bu kararı anlayacağını ve kendisine teşekkür edeceğini düşünüyor. Ona göre korunmuş verimli topraklar, kısa vadeli kazançlardan çok daha değerli bir miras anlamına geliyor.