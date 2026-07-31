Nikaha dakikalar kala kayınpederinden gelen mesaj gelini şoke etti

Nikah hazırlıkları sürerken telefonuna gelen mesajı okuyan gelin adayı, törende kendisine takılacak gösterişli takıların satın alınmadığını öğrendi. İddiaya göre kayınpeder tarafından gönderilen mesajda, tüm ziynet eşyalarının yalnızca tören sırasında kullanılacağı ve nikahın ardından kuyumcuya geri teslim edileceği belirtildi.

"DAMADIN SÖYLEMEYE ÇEKİNDİĞİ" İDDİA EDİLDİ

Mesajın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise damadın bu durumu müstakbel eşine açıklamaya çekindiğinin ifade edilmesi oldu. Bu nedenle gerçeği açıklama sorumluluğunu babasının üstlendiği belirtilirken, mesajda ailece bu durumun sorun edilmeyeceğinin düşünüldüğü de yer aldı.

Nikaha yalnızca 15 dakika kala gelen bu açıklama karşısında büyük şaşkınlık yaşayan gelin adayı, yaşadıklarını ekran görüntüsüyle sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Paylaşım kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken, sosyal medya platformlarında yoğun tartışmalar başladı. Bazı kullanıcılar dürüst davranıldığı görüşünü savunurken, birçok kişi ise böyle bir bilgilendirmenin nikah öncesindeki son dakikalara bırakılmasını doğru bulmadığını dile getirdi.