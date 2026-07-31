Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Nikaha dakikalar kala kayınpederinden gelen mesaj gelini şoke etti

Bir gelin adayı, nikah törenine dakikalar kala aldığı beklenmedik bir mesajla büyük şaşkınlık yaşadı. Kayınpederinden geldiği öne sürülen mesajda, törende takılacak altın ve ziynet eşyalarının satın alınmadığı, yalnızca nikah için kuyumcudan kiralandığını öğrendi. Sosyal medyada gelen mesajı paylaşan kadın kısa sürede gündem oldu.

Gökçen Kökden

Nikah hazırlıkları sürerken telefonuna gelen mesajı okuyan gelin adayı, törende kendisine takılacak gösterişli takıların satın alınmadığını öğrendi. İddiaya göre kayınpeder tarafından gönderilen mesajda, tüm ziynet eşyalarının yalnızca tören sırasında kullanılacağı ve nikahın ardından kuyumcuya geri teslim edileceği belirtildi.

"DAMADIN SÖYLEMEYE ÇEKİNDİĞİ" İDDİA EDİLDİ

Nikaha dakikalar kala kayınpederinden gelen mesaj gelini şoke etti 1

Mesajın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise damadın bu durumu müstakbel eşine açıklamaya çekindiğinin ifade edilmesi oldu. Bu nedenle gerçeği açıklama sorumluluğunu babasının üstlendiği belirtilirken, mesajda ailece bu durumun sorun edilmeyeceğinin düşünüldüğü de yer aldı.

Nikaha yalnızca 15 dakika kala gelen bu açıklama karşısında büyük şaşkınlık yaşayan gelin adayı, yaşadıklarını ekran görüntüsüyle sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Nikaha dakikalar kala kayınpederinden gelen mesaj gelini şoke etti 2

Paylaşım kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken, sosyal medya platformlarında yoğun tartışmalar başladı. Bazı kullanıcılar dürüst davranıldığı görüşünü savunurken, birçok kişi ise böyle bir bilgilendirmenin nikah öncesindeki son dakikalara bırakılmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Nikaha dakikalar kala kayınpederinden gelen mesaj gelini şoke etti 3

Nikaha dakikalar kala kayınpederinden gelen mesaj gelini şoke etti 4

Nikaha dakikalar kala kayınpederinden gelen mesaj gelini şoke etti 5

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 milyon doları elinin tersiyle itti! Nedeni bakın neymiş15 milyon doları elinin tersiyle itti! Nedeni bakın neymiş
"Gel sana dron bulacağım" şakası kısa sürede gerçek oldu"Gel sana dron bulacağım" şakası kısa sürede gerçek oldu

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya düğün nikah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'ye geri döndü

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'ye geri döndü

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı geçmeyi bildi

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı geçmeyi bildi

Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için anlamlı destek!

Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için anlamlı destek!

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.