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86 yaşındaki oyuncu: 'Gelinlik giymek en büyük hayalim'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

İtalyan oyuncu Sophia Loren, hayatının en büyük pişmanlığını açıkladı. Bir programa katılan deneyimli oyuncu, Pişman olduğum tek şey beyaz gelinlik giyerek evlenmemiş olmak dedi.

86 yaşındaki oyuncu: 'Gelinlik giymek en büyük hayalim'

Önümüzdeki günlerde Netflix’te yayınlanacak olan Onca Yoksulluk Varken (The Life Ahead) filminde boy gösterecek olan Sophia Loren, hayatının en büyük pişmanlığını açıkladı. Bir radio programına katılan 86 yaşındaki oyuncu, hayatı boyunca hiç pişmanlık yaşamamaya çalıştığını ancak gelinlik giymenin en büyük hayali olduğunu ifade etti.

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İtalyan yıldız şu ifadeleri kullandı: "Hayatta hiç pişmanlıklarınız olmadığını söylemek zor. Yaşadıkça çok çeşitli deneyimler elde ediyorsunuz. Ama ben her zaman pişmanlıklarım olmaması için uğraştım. Huzurlu bir yaşamım oldu. İstediğim her şeye sahip oldum. Harika bir aile, güzel çocuklar ve güzel torunlar. Pişman olduğum tek şey beyaz gelinlik giyerek evlenmemiş olmak. Bu benim hayatımın hayaliydi, hala da içimde"

SOPHIA LOREN NİKAHINDA ELBİSE GİYMİŞTİ

Loren, Carlo Ponti ile 1996 yılında nikah masasına oturmuştu. Loren, evlenirken gelinlik yerine açık renkli sade bir elbise tercih etmişti.

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