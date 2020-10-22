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Sophia Loren'i 10 yıl aradan sonra sinemaya döndüren Onca Yoksulluk Varken'den fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Efsane isim Sophia Loren’i sinemaya döndüren Onca Yoksulluk Varken (The Life Ahead) filminden ilk fragman yayınlandı.

Sayısız klasiğin başrolünde yer almış Sophia Loren, uzun bir aranın ardından Onca Yoksulluk Varken (The Life Ahead) ile kamera karşısına geçmişti. Merakla beklenen filmden ilk fragman yayınlandı.

Netflix yapımı filmi Sophia Loren’in oğlu Edoardo Ponti’nin yönetti. Ugo Chiti hikâyeyi yönetmen Edoardo Ponti ile birlikte kaleme aldı. İtalyan dramı "Onca Yoksulluk Varken", Romain Gary’nin 'The Life Before Us' romanından uyarlandı.

SOPHIA LOREN, MADAM ROSA ROLÜNDE

Kadrosunda ayrıca Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri, Iosif Diego Pirvu, Massimiliano Rossi, Abril Zamora ve Babak Karimi gibi isimleri barındıran The Life Ahead; annesi seks işçisi olan, 12 yaşındaki göçmen bir çocuk ile İtalya’da bir bakımevi işleten Madame Rosa’nın hikayesini konu alıyor.

Onca Yoksulluk Varken (The Life Ahead), 13 Kasım'da Netflix'teki yayınlanması planlanıyor.

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