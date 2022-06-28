89 asal mı? 89 sayısı asal mıdır?

Matematik dersinin önemli konuları arasında asal sayılar da bulunur. Bunun nedeni de asal sayıların birçok konuda işlem kolaylığı sağlamasıdır. Bundan dolayı konu hakkında doğru bilgi sahibi olmak önemlidir. Ancak asal sayılar konusu bazen kafa karıştırıcı olabilmektedir. Bunun nedeni ise sayıların çarpanlarını hesaplama konusunda öğrenciler problem yaşayabilmekte ve hata yapabilmektedir.

Matematiksel olarak asal sayılar şu şekilde yazılır;

"r>1 olmak üzere, d tam sayılar kümesinin elemanıdır. Bu sayısının (+-)1 ve (+-) r dışında böleni yok ise, r sayısına asal sayı denir."

Bu ifade bir sayının asal sayı olabilmesi için; pozitif tam sayı olması gerektiğini ve sayının kendisi ve 1 dışında böleni olmaması gerektiğini vurgulamaktadır.

89 Sayısı Asal mı?

Bir sayının asal sayı olabilmesi için belirli özelliklere sahip olması şarttır. Asal sayıların iki böleni vardır. Bu bölenlerden birisi kendisi birisi ise 1 rakamıdır. 89 sayısının çarpanlarına bakacak olursa bu sayı sadece iki sayıya bölünür. Bu sayılar da 1 ve 89’dur. Bu sebepten 89 sayısı asal mı, sorusunun yanıtı; evet 89 sayısı asal bir sayıdır.



