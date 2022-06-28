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89 asal mı? 89 sayısı asal mıdır?

28.06.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asal sayılar sadece kendisine ve 1 rakamına bölünebilir olmalıdır. Bu kuralı karşılayan sayılar arasında yer alan 89 sayısı kendisi ve 1 rakamı haricinde herhangi bir sayıya bölünmediği için asal sayıdır. Yalnızca 2 böleni bulunan 89 sayısı asal olarak kabul edilir.

89 asal mı? 89 sayısı asal mıdır?

İçindekiler

  • 89 Sayısı Asal mı?

Matematik dersinin önemli konuları arasında asal sayılar da bulunur. Bunun nedeni de asal sayıların birçok konuda işlem kolaylığı sağlamasıdır. Bundan dolayı konu hakkında doğru bilgi sahibi olmak önemlidir. Ancak asal sayılar konusu bazen kafa karıştırıcı olabilmektedir. Bunun nedeni ise sayıların çarpanlarını hesaplama konusunda öğrenciler problem yaşayabilmekte ve hata yapabilmektedir.

Matematiksel olarak asal sayılar şu şekilde yazılır;

"r>1 olmak üzere, d tam sayılar kümesinin elemanıdır. Bu sayısının (+-)1 ve (+-) r dışında böleni yok ise, r sayısına asal sayı denir."

Bu ifade bir sayının asal sayı olabilmesi için; pozitif tam sayı olması gerektiğini ve sayının kendisi ve 1 dışında böleni olmaması gerektiğini vurgulamaktadır.

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89 Sayısı Asal mı?

Bir sayının asal sayı olabilmesi için belirli özelliklere sahip olması şarttır. Asal sayıların iki böleni vardır. Bu bölenlerden birisi kendisi birisi ise 1 rakamıdır. 89 sayısının çarpanlarına bakacak olursa bu sayı sadece iki sayıya bölünür. Bu sayılar da 1 ve 89’dur. Bu sebepten 89 sayısı asal mı, sorusunun yanıtı; evet 89 sayısı asal bir sayıdır.

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