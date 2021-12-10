9 Aralık Reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

9 Aralık 2021 Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, FOX TV’de Misafir, Star TV’de Benim Hayatım, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Tv8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

9 ARALIK 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

9 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Camdaki Kız”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 3. sırada ise yine ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB’de ise 1. sırada “Camdaki Kız”, 2. sırada TRT 1'de yayınlanan “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı”, 3. sırada ise “Camdaki Kız” özet bölümü yer aldı.

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



