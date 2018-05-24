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9 aylık hamile olan Nazlı Hamarat klip çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 21:43 | Son Güncelleme

Hamilelikte son haftaya giren Nazlı Hamarat, ‘Artık Bir Anneyim’ adlı şarkıya Riva’da klip çekti.

9 aylık hamile olan Nazlı Hamarat klip çekti

Stil yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat, hamileliği ile gündemden düşmüyor. Doğuma 1 haftası kalan Nazlı Hamarat 'Artık Bir Anneyim' şarkısına klip çekti.

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Stil yarışmasından hafızamıza kazınan şarkıcı, hamileliğini Instagram hesabından duyurmuştu. Nazlı Hamarat, ilk başta bebeğin babasının kim olduğunu gizlemişti. Ancak daha sonra bebeğin babasının Aydın Gaffar olduğu ortaya çıktı.

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Şarkıcı Aydın Gaffar ile ayrılık nedenini geçen günlerde şöyle anlattı: “Aydın’dan evlilik sözleşmesi istedim, reddetti. Öte yandan Nazlı Hamarat karnı burnundayken bile spor yapıyor ve sporda çektiği fotoğrafları da hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

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