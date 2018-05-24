9 aylık hamile olan Nazlı Hamarat klip çekti

Stil yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat, hamileliği ile gündemden düşmüyor. Doğuma 1 haftası kalan Nazlı Hamarat 'Artık Bir Anneyim' şarkısına klip çekti.

Stil yarışmasından hafızamıza kazınan şarkıcı, hamileliğini Instagram hesabından duyurmuştu. Nazlı Hamarat, ilk başta bebeğin babasının kim olduğunu gizlemişti. Ancak daha sonra bebeğin babasının Aydın Gaffar olduğu ortaya çıktı.

Şarkıcı Aydın Gaffar ile ayrılık nedenini geçen günlerde şöyle anlattı: “Aydın’dan evlilik sözleşmesi istedim, reddetti. Öte yandan Nazlı Hamarat karnı burnundayken bile spor yapıyor ve sporda çektiği fotoğrafları da hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

