9. Bodrum Türk Filmleri Haftası 19 Eylül’de başlıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası, Bodrum Kalesi, Oasis Cinemarine Sinemaları, İskele Meydanı, Mumcular Köy Meydanı ve Kos Orpheus Sinemalarında Bodrumlu sinemaseverlerle buluşacak.

Bodrum ve Kos’ta eş zamanlı olarak gerçekleşen etkinlikler çerçevesinde yılın gişe başarısı elde etmiş filmler vizyon sonrasında sanatçı ve yönetmenlerinin de katılımı ile Bodrum Kalesi’nin büyülü atmosferinde seyirci ile buluşacak.

Ege’nin en keyifli etkinlikleri arasında yer alan ve 2 kıtada gerçekleşen organizasyonda Türk sinemasına emek veren birbirinden değerli sanatçı ve yönetmenlere Emek Ödülleri de takdim edilecek.

Bundan 9 yıl önce sinemaseverleri yönetmen, oyuncu, yazar ve yapımcılarla bir araya getirmenin yanı sıra, Türk sinemasının son dönem filmlerini sinema işletmecileri ile buluşturan Bodrum Türk Filmleri Haftası, geçtiğimiz 9 yıl içerisinde daha da gelişerek sinema sektörünün heyecanla beklediği özel bir buluşmaya döndü.

Her gün farklı bir filmin galasının yapıldığı Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası Türk filmlerini ağırlayacak. Bu yıl da Türk Filmleri haftası kapsamında film gösterimleri, 50’ye yakın filmin tanıtımları ile yönetmen ve oyuncuların katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek.



