Mynet Trend

9. Bodrum Türk Filmleri Haftası 19 Eylül’de başlıyor!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 01.08.2019 15:25 | Son Güncelleme

Her yıl Türk filmlerini Bodrum veYunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası’nda buluşturan Ege’nin en keyifli etkinlikleri arasında yer alan “Bodrum Türk Filmleri Haftası”, bu yıl 19-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

9. Bodrum Türk Filmleri Haftası 19 Eylül’de başlıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası, Bodrum Kalesi, Oasis Cinemarine Sinemaları, İskele Meydanı, Mumcular Köy Meydanı ve Kos Orpheus Sinemalarında Bodrumlu sinemaseverlerle buluşacak.

Bodrum ve Kos’ta eş zamanlı olarak gerçekleşen etkinlikler çerçevesinde yılın gişe başarısı elde etmiş filmler vizyon sonrasında sanatçı ve yönetmenlerinin de katılımı ile Bodrum Kalesi’nin büyülü atmosferinde seyirci ile buluşacak.

Ege’nin en keyifli etkinlikleri arasında yer alan ve 2 kıtada gerçekleşen organizasyonda Türk sinemasına emek veren birbirinden değerli sanatçı ve yönetmenlere Emek Ödülleri de takdim edilecek.

1564645905_BTFH

Bundan 9 yıl önce sinemaseverleri yönetmen, oyuncu, yazar ve yapımcılarla bir araya getirmenin yanı sıra, Türk sinemasının son dönem filmlerini sinema işletmecileri ile buluşturan Bodrum Türk Filmleri Haftası, geçtiğimiz 9 yıl içerisinde daha da gelişerek sinema sektörünün heyecanla beklediği özel bir buluşmaya döndü.

Her gün farklı bir filmin galasının yapıldığı Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası Türk filmlerini ağırlayacak. Bu yıl da Türk Filmleri haftası kapsamında film gösterimleri, 50’ye yakın filmin tanıtımları ile yönetmen ve oyuncuların katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek.


Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...
44. Toronto Film Festivali’nde gösterilecek filmlere bakış44. Toronto Film Festivali’nde gösterilecek filmlere bakış
Jason Momoa, Netflix’le ekranlara dönüyor! Jason Momoa, Netflix’le ekranlara dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Magazin Gazetecileri Derneği Bodrum Türk Filmleri Haftası

En Çok Okunan Trend Haberler

Dere yatağında sıkışan 265 koyun telef oldu!

Dere yatağında sıkışan 265 koyun telef oldu!

Öğle saatleri için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Öğle saatleri için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Aleyna Tilki'den takipçilerine çağrı: Gerçek bir çobanla…

Aleyna Tilki'den takipçilerine çağrı: Gerçek bir çobanla…

Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı

Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
44. Toronto Film Festivali’nde gösterilecek filmlere bakış

44. Toronto Film Festivali’nde gösterilecek filmlere bakış

Jason Momoa, Netflix’le ekranlara dönüyor!

Jason Momoa, Netflix’le ekranlara dönüyor!

The Lighthouse’dan büyüleyici fragman

The Lighthouse’dan büyüleyici fragman

En çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli yapım! İşte en çok izlenen filmler

En çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli yapım! İşte en çok izlenen filmler

Süper kadrolu 'The Hardest Thing' sete çıktı

Süper kadrolu 'The Hardest Thing' sete çıktı

Yeşilçam filmlerini geleceğe taşıyor

Yeşilçam filmlerini geleceğe taşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.