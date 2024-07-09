MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan sır gibi sakladığı eşini paylaştı! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Çok alımlı ve güzel'

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan sır gibi sakladığı eşini paylaştı! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Çok alımlı ve güzel'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.07.2024 10:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat camiasında ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen İzzet Yıldızhan şimdilerde 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan ile tatilin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde Göcek'te bulunan teknesinden atlarken büyük bir kaza geçiren Yıldızhan apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isim şimdi de Bodrum tatilinden karelerini paylaştı. Yıldızhan'ın sır gibi sakladığı eşine sosyal medyada adeta yorum yağdı.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan sır gibi sakladığı eşini paylaştı! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Çok alımlı ve güzel'

MYNET- Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan İzzet Yıldızhan şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

TATİL KARELERİNİ PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde Göcek'te tatil yaptığı sırada teknesinden atlarken kaza geçiren ünlü isim apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre boyunluk ile gezen usta sanatçı şimdi de Bodrum tatilinden karelerini takipçileri ile paylaştı.

00

İzzet Yıldızhan sır gibi sakladığı 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan ile karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

11

YORUM YAĞDI

Yıldızhan'ın eşi ile kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ajda Yıldızhan'a sosyal medyada; 'Çok alımlı ve güzel', 'Güzel kadın maşallah', 'hoş bir kadın' gibi yorumlar yapıldı.

22

Lüks teknesiyle Bodrum'a geldi! Ödediği hesap... Lüks teknesiyle Bodrum'a geldi! Ödediği hesap...

Express

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nagehan Alçı konuşmakta zorlandı! "Boğazıma yapıştı" diyerek itiraf ettiNagehan Alçı konuşmakta zorlandı! "Boğazıma yapıştı" diyerek itiraf etti
Solmaz Çiros aldığı kilolarla gündemdeydi! Düğündeki dansıyla yine dile düştüSolmaz Çiros aldığı kilolarla gündemdeydi! Düğündeki dansıyla yine dile düştü
'30 olmak istiyorum' dedi! İrem Derici ağzını bozdu'30 olmak istiyorum' dedi! İrem Derici ağzını bozdu
Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhan
En Çok Okunan Haberler
Nagehan Alçı konuşmakta zorlandı! "Boğazıma yapıştı" diyerek itiraf etti

Nagehan Alçı konuşmakta zorlandı! "Boğazıma yapıştı" diyerek itiraf etti

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

'Chery vergisi' diye adlandırılmıştı: 100 bin lira zam geldi

'Chery vergisi' diye adlandırılmıştı: 100 bin lira zam geldi

Çok sürpriz transfer! Batshuayi'nin ardından G.Saray'a bir F.Bahçeli daha...

Çok sürpriz transfer! Batshuayi'nin ardından G.Saray'a bir F.Bahçeli daha...

'O ismi satın' demişti, Mourinho'dan Erdoğan'a transfer yanıtı!

'O ismi satın' demişti, Mourinho'dan Erdoğan'a transfer yanıtı!

Yasak aşka drone baskını! Sevgilisiyle ormanlık alana giden eşini böyle yakaladı

Yasak aşka drone baskını! Sevgilisiyle ormanlık alana giden eşini böyle yakaladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.