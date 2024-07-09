9 çocuk babası İzzet Yıldızhan sır gibi sakladığı eşini paylaştı! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Çok alımlı ve güzel'

MYNET- Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan İzzet Yıldızhan şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

TATİL KARELERİNİ PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde Göcek'te tatil yaptığı sırada teknesinden atlarken kaza geçiren ünlü isim apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre boyunluk ile gezen usta sanatçı şimdi de Bodrum tatilinden karelerini takipçileri ile paylaştı.

İzzet Yıldızhan sır gibi sakladığı 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan ile karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

YORUM YAĞDI

Yıldızhan'ın eşi ile kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ajda Yıldızhan'a sosyal medyada; 'Çok alımlı ve güzel', 'Güzel kadın maşallah', 'hoş bir kadın' gibi yorumlar yapıldı.