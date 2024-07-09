Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tatil için Bodrum'u seçti! Restorana ödediği hesap dudak uçuklattı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2024 yılında 196.0 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin üçüncü insanı olmayı başardı.

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında dört yıllık sevgilisi Lauren Sanchez'e İtalya'da evlilik teklif eden Jeff Bezos, şimdilerde nişanlısı ile tatilin tadını çıkarıyor.

SÜPERYATI GÖCEK'TE

Jeff Bezos'un 500 milyon dolar değerindeki süperyatı Koru, Göcek ve Bodrum'da görüntülendi. Bezos, nişanlısı ve dostlarıyla Fethiye Göcek'in koylarında güneşin ve denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Bezos ve nişanlısı, yatlarında konuk ettikleri yakın dostlarıyla önceki akşam Datça'daki D Maris içindeki Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan bir restoranda yemek yedi.

ÖDEDİĞİ HESAP DUDAK UÇUKLATTI

Bezos'un gece sonunda ödediği hesap ise adeta dudak uçuklatı. Ünlü iş insanının restorana 100 bin euroya (3,5 milyon TL) yakın bir hesap ödediği öğrenildi.





