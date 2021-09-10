9 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Naim Süleymanoğlu mu, Camdaki kız mı birinci oldu?

Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olarak ölçülüyor. Dün Show TV'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Sakar Şakir, Köyden İndim Şehire, Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Bir Zamanlar Çukurova, Star TV'de Kazara Aşk, TV8'de MasterChef, TRT1'de Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, FOX TV'de Seçluk Tepeki ile FOX Ana Haber ve Kiracı gibi dizi, film ve programlar yayınlandı.

9 EYLÜL 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

9 Eylül 2021 Cuma gününe dair reyting sonuçları, henüz paylaşılmadı. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacak.



