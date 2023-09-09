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9 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Ya Çok Seversen, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Türkiye İsviçre maçı, MasterChef gecenin galibi kim oldu?

09.09.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Ya Çok Seversen, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Türkiye İsviçre maçı, MasterChef gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 9 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Ya Çok Seversen, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Türkiye İsviçre maçı, MasterChef gecenin galibi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 9 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ya Çok Seversen, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Türkiye İsviçre maçı, MasterChef gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 9 Eylül Cumartesi gününün reyting sonuçları...

9 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (2 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

2 Eylül Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Melefiz 2: Kötülüğün Gücü”, 3. sırada ise Kanal D’de yayınlanan “Ya Çok Seversen” yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Güldür Güldür Show” tekrar bölümü, 3. sırada ise “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

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