9. Geleneksel Hamsi ve Horon Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Anadolu kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Esenler’de "9’uncu Geleneksel Hamsi ve Horon Festivali" düzenlendi.

Esenler Belediyesi ve Esenler Rizeliler Derneği ile ortaklaşa düzenlenen festivale, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, siyaset, sanat ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı. 20 metre uzunluğundaki mangalda ve dev kazanlarda pişirilen 5 ton hamsi, vatandaşlara ikram edildi. Başkan Göksu da önlüğünü takıp vatandaşlara hamsi ve mıhlama ikram etti. Soğuk ve yağmurlu havaya aldırış etmeyen binlerce vatandaş, uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlara hamsinin yanı sıra mıhlama, helva ve çay ikramı da yapıldı. Festivalde Karadeniz'in sevilen sesleri İsmail Türüt ve Zeki Uçkan da konser vererek vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Kemençe ve tulum eşliğinde Karadeniz Halk Oyunları ekipleriyle birlikte vatandaşlar horon oynadı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen 53 saniyede en fazla "Hamsi Yeme Yarışması" da renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmanın birincisi Kastamonulu Murat Ayan oldu.