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9 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi veya program birinci oldu?

10.06.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Haziran Çarşamba akşamı Cam Tavanlar, Kuruluş Osman, Survivor, Sen Çal Kapımı gibi dizi ve programlar reytinglerde üst sıraları zorladı. İzleyicinin ilgisine göre ölçülen reytinglerde kıyasıya mücadele yaşandı.

9 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi veya program birinci oldu?

Star TV’de Canavar Kamyonlar, ATV'de Kuruluş Osman, Show TV’de Cam Tavanlar ilk bölümleriyle FOX TV’de Sen Çal Kapımı, Kanal D'de Sadakatsiz tekrar bölümüyle, Tv8'de Survivor ve TRT 1'de Kral Arthur Kılıç Efsanesi gibi yapımların yarıştığı reyting sonuçları, TİAK tarafından AB ve total olarak paylaşıldı.

9 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Oman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Survivor 2021 yer aldı.

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

9 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi veya program birinci oldu?

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

9 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi veya program birinci oldu?

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

9 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi veya program birinci oldu?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SURVIVOR TV8

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SEN CAL KAPIMI FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D

10 CAM TAVANLAR SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 SURVIVOR TV8

4 SEN CAL KAPIMI FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 CAM TAVANLAR SHOW TV

9 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

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