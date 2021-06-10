9 Haziran Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor araba ödülü markası nedir?

Reytinglerde oldukça iyi seviyelerde olan TV8'in sevilen yapımı Survivor'da dün 9 Haziran akşamı araba ödülü için kıyasıya bir mücadele vardı. İzleyiciler, kapışmalı ödül oyununun sonrasında Survivor'da araba ödülünü kim kazandı, Survivor araba ödülü markası nedir gibi soruları merak edip sorgulamaya başladı. Peki 9 Haziran'da Survivor'da araba ödülünü kim kazandı?

9 HAZİRAN SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, ''Survivor'da herkesin merak ettiği araba ödülü oynanacak.'' açıklamasını duyurmuştu. Sevilen yarışmanın takipçileri araba ödülünü ve ödül oyununu kimin kazandığını merak etmeye başlamıştı. Survivor'da dün akşam yarışmacılar ve arkadaşları büyük ödül için buluştu. Hediye edilecek arabanın hangi marka olduğu merak edilirken, araba ödülü olarak Jeep Kompas otomobil olarak açıklandı.

Son 7 ismin kaldığı Survivor’da tüm yarışmacılar araba ödülünün sahibi olabilmek amacıyla öncelikle Annenize Sorduk isimli oyunda yarıştı. Sonrasında en fazla doğru cevabı veren iki isim olan Berkan ve Elif araba ödülü için beraber yarıştı. Kıyasıya mücadele edilen yarışmada, yarışmacıların tanıdıkları yarışmacılarla ilgili soruları cevapladı, yarışmacı isimler ise verilen cevapları bilmeye çalıştı. "Beraber yaşadığınız en unutulmaz anı nedir?" sorusuna verilen eğlenceli cevaplar seyirciyi güldürdü.

Oyun sonucu bu akşamki araba ödülünü kazanan isim ise Elif Gören oldu. Bununla birlikte 2021 Survivor'daki 2. otomobil ödülünü kazanan isim Elif olmuş oldu.





