Hepsi hemşire, hepsi hamile

ABD'nin Maine eyaletinde bir hastanenin kadın doğum ünitesinde çalışan 9 hemşirenin yakın tarihlerde bebek sahibi olacağı bildirildi.
AA'nın CNN kaynaklı haberine göre; Portland kentindeki Maine Tıp Merkezi, sosyal medya hesabından kadın doğum ünitesinde görevli bebek bekleyen 9 hemşireyi kutlayarak hemşirelerin nisan ile temmuz ayları arasında peş peşe doğum yapacağı bilgisini paylaştı.
Bu paylaşımın ardından bazı anne adaylarından gelen endişe dolu mesajlara yanıt veren hastane yönetimi, "Sakın endişe etmeyin. Bir planımız var" ifadesini kullandı.
Bebek bekleyen hemşirelerden Amanda Spear, işe gelip hamile meslektaşlarıyla birlikte çalışmanın ve benzer deneyimler hakkında konuşmanın keyifli olduğunu belirtti.
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