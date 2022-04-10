9 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

9 Nisan 2022 Cumartesi akşamının reyting sonuçları Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler ve Survivor All Star 2022 gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 9 Nisan 2022 reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

9 NİSAN HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

9 Nisan Cumartesi akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.

9 Nisan Cumartesi akşamının reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Gönül Dağı” 2. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Kardeşlerim” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Gönül Dağı”, 2.sırada “Survivor All Star” 3.sırada “Gönül Dağı” dizisinin özeti yer aldı.

8 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “Survivor All Star”, 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen “Arka Sokaklar”, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

TRT 1'de ilk kez ekranlara gelen "Kasaba Doktoru" reyting yarışını Total'de 7. olarak tamamladı.

AB’de 1. sırada “Survivor All Star”, 2. sırada “Kasaba Doktoru”, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

