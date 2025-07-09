9 Temmuz'a dikkat! Bilim insanları alarm verdi! İlk kez olacak!

Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızının artması sebebiyle 9 Temmuz Çarşamba gününün ''bugüne kadar yaşanan en kısa gün'' olabileceğini belirtti.

Bugüne kadar kaydedilen en kısa gün, 5 Temmuz 2024’tü. O gün Dünyanın, normalden 1.66 milisaniye daha hızlı döndüğü kaydedilmişti. Yapılan son çalışmalarda 9 Temmuz, 22 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde, günlerin normalden 1.3 ila 1.51 milisaniye daha kısa süreceği tespit edildi.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ OLAY"

Dünya bu hızla dönmeye devam ederse, bu kez tarihte ilk kez görülmesi beklenen bir saniye çıkarılması olayı ''negatif artık saniye'' gündeme gelebilir. Scripps Oşinografi Enstitüsü'nde jeofizikçi olan Duncan Agnew "Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum ve büyük bir olay. Dünya'nın dönüşünde bir felakete veya benzeri bir şeye yol açacak kadar büyük bir değişiklik olmayacak, ancak dikkate değer bir şey" dedi.

NEDEN HIZLANDIĞI NET BİLİNMİYOR

Dünya’nın neden hızlandığı hala kesin olarak bilinmese de; atmosferdeki değişiklikler, buzulların erimesi, Dünya’nın çekirdeğindeki hareketlilik ve manyetik alanın zayıflaması gibi etkenlerin bu sürece katkıda bulunabileceği düşünülüyor.