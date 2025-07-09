Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

9 Temmuz'a dikkat! Bilim insanları alarm verdi! İlk kez olacak!

ABD’li bilim insanları, 9 Temmuz’u işaret ederek bu günün tarihteki en kısa gün olabileceği konusunda uyardı. Belirlenen 3 günün normalden 1.3 ila 1.51 milisaniye daha kısa süreceği tespit edildi.

9 Temmuz'a dikkat! Bilim insanları alarm verdi! İlk kez olacak!

Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızının artması sebebiyle 9 Temmuz Çarşamba gününün ''bugüne kadar yaşanan en kısa gün'' olabileceğini belirtti.

9 Temmuz a dikkat! Bilim insanları alarm verdi! İlk kez olacak! 1

Bugüne kadar kaydedilen en kısa gün, 5 Temmuz 2024’tü. O gün Dünyanın, normalden 1.66 milisaniye daha hızlı döndüğü kaydedilmişti. Yapılan son çalışmalarda 9 Temmuz, 22 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde, günlerin normalden 1.3 ila 1.51 milisaniye daha kısa süreceği tespit edildi.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ OLAY"

Dünya bu hızla dönmeye devam ederse, bu kez tarihte ilk kez görülmesi beklenen bir saniye çıkarılması olayı ''negatif artık saniye'' gündeme gelebilir. Scripps Oşinografi Enstitüsü'nde jeofizikçi olan Duncan Agnew "Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum ve büyük bir olay. Dünya'nın dönüşünde bir felakete veya benzeri bir şeye yol açacak kadar büyük bir değişiklik olmayacak, ancak dikkate değer bir şey" dedi.

9 Temmuz a dikkat! Bilim insanları alarm verdi! İlk kez olacak! 2

NEDEN HIZLANDIĞI NET BİLİNMİYOR

Dünya’nın neden hızlandığı hala kesin olarak bilinmese de; atmosferdeki değişiklikler, buzulların erimesi, Dünya’nın çekirdeğindeki hareketlilik ve manyetik alanın zayıflaması gibi etkenlerin bu sürece katkıda bulunabileceği düşünülüyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu! Cesedi çürümüş halde...Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu! Cesedi çürümüş halde...
İşe başlayıp ortadan kayboluyordu! Patronu ifşa edince gerçek ortaya çıktıİşe başlayıp ortadan kayboluyordu! Patronu ifşa edince gerçek ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Dünya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Real Madrid'i taşıyan uçak, gökyüzünde kabusu yaşadı! İptal edildi, artık geri dönüş yok...

Real Madrid'i taşıyan uçak, gökyüzünde kabusu yaşadı! İptal edildi, artık geri dönüş yok...

Öcalan'ın 7 dakikalık videosunda dikkat çeken detay

Öcalan'ın 7 dakikalık videosunda dikkat çeken detay

Fenomene kabusu yaşattılar! Önce dövdüler sonra tecavüz ettiler! Çamaşır suyuyla da...

Fenomene kabusu yaşattılar! Önce dövdüler sonra tecavüz ettiler! Çamaşır suyuyla da...

Beş kişilik aileyi büyücülük iddiasıyla döverek öldürdüler!

Beş kişilik aileyi büyücülük iddiasıyla döverek öldürdüler!

Bugüne dikkat! Dünyada bir ilk olacak...

Bugüne dikkat! Dünyada bir ilk olacak...

Piton, 61 yaşındaki adamı yuttu! Köylüler tesadüfen buldu! Dehşet anları kamerada...

Piton, 61 yaşındaki adamı yuttu! Köylüler tesadüfen buldu! Dehşet anları kamerada...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.