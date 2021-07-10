9 Temmuz Cuma reyting sonuçları! Hangi dizi ya da program birinci oldu?

9 Temmuz akşamı yayımlanan dizi, program ve yarışma programlarının reyting sonuçları total ve AB olarak ölçülüyor. Kanal D’de Recep İvedik 3, ATV'de Dumbo, TV8’de Masterchef Türkiye, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, Star TV’de Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, TRT 1’de Hıçkırık ve Show TV’de Güldür Güldür Show yapımları reytinglerde birbirleriyle yarıştı.
9 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada Fox TV’de yayınlanan “Aşk Mantık İntikam”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Aşk Mantık İntikam”, 2.sırada “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
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