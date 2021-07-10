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9 Temmuz Cuma reyting sonuçları! Hangi dizi ya da program birinci oldu?

10.07.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Temmuz Cuma akşamı yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, ertesi gün sabah saatlerinden itibaren belli oluyor. Cuma akşamı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Aşk Mantık İntikam, Dumbo, Masterchef Türkiye, Hıçkırık gibi yapımlar yayınlandı.

9 Temmuz Cuma reyting sonuçları! Hangi dizi ya da program birinci oldu?

9 Temmuz akşamı yayımlanan dizi, program ve yarışma programlarının reyting sonuçları total ve AB olarak ölçülüyor. Kanal D’de Recep İvedik 3, ATV'de Dumbo, TV8’de Masterchef Türkiye, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, Star TV’de Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, TRT 1’de Hıçkırık ve Show TV’de Güldür Güldür Show yapımları reytinglerde birbirleriyle yarıştı.

9 TEMMUZ 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV’de yayınlanan “Aşk Mantık İntikam”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Aşk Mantık İntikam”, 2.sırada “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

9 Temmuz Cuma reyting sonuçları! Hangi dizi ya da program birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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