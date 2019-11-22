9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı

Adalet temasıyla her yıl düzenlenen "9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" Cemal Reşit Rey'de gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Sinema ve sanat dünyasından önemli isimlerin katılımıyla yapılan açılışı Yekta Kopan sundu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Adalet" temasıyla düzenlenen festivalin açılış programı, sinema ve sanat dünyasından önemli isimlerin katılımıyla Cemal Reşit Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışta Zuhal Olcay, Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Atakan, Izeta Gradevic, Ioana Uricaru, Maxine Williamson, Antonio Saura, Ruth Gabriel, Sahraa Karimi, Teodor Kuhn ve bir çok sinema dünyası ismi hazır bulundu.

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer: " Kız çocuklarımızın tecavüzcüsüyle evlensin mi evlenmesin mi tartışmasını yapmak utanç verici"

Festivalin 9.cu yılına gelene kadar bir çok konuyu gündeme getirdiklerini anlatan festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer açılış konuşmasında şunları söyledi: "Her hesaplaşma hukuk devletine uygun yapılmalıdır. Yeni çağa girerken sanal dünyada da adalet sağlanmalı. Gençler ve çocukları çok önemsiyoruz. Bir kız çocuğu iklim değişikliğine olan tepkisini dile getirip dünyanın dikkatini çekiyor. Bizde ise kız çocuğunun, tecavüzcüsüyle evlendirilip evlendirilmemesi konuşuluyor. Bunun tartışmasını yapmak utanç verici"