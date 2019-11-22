9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı

Adalet temasıyla her yıl düzenlenen "9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" Cemal Reşit Rey'de gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Sinema ve sanat dünyasından önemli isimlerin katılımıyla yapılan açılışı Yekta Kopan sundu.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Adalet" temasıyla düzenlenen festivalin açılış programı, sinema ve sanat dünyasından önemli isimlerin katılımıyla Cemal Reşit Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışta Zuhal Olcay, Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Atakan, Izeta Gradevic, Ioana Uricaru, Maxine Williamson, Antonio Saura, Ruth Gabriel, Sahraa Karimi, Teodor Kuhn ve bir çok sinema dünyası ismi hazır bulundu.
Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer: " Kız çocuklarımızın tecavüzcüsüyle evlensin mi evlenmesin mi tartışmasını yapmak utanç verici"
Festivalin 9.cu yılına gelene kadar bir çok konuyu gündeme getirdiklerini anlatan festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer açılış konuşmasında şunları söyledi: "Her hesaplaşma hukuk devletine uygun yapılmalıdır. Yeni çağa girerken sanal dünyada da adalet sağlanmalı. Gençler ve çocukları çok önemsiyoruz. Bir kız çocuğu iklim değişikliğine olan tepkisini dile getirip dünyanın dikkatini çekiyor. Bizde ise kız çocuğunun, tecavüzcüsüyle evlendirilip evlendirilmemesi konuşuluyor. Bunun tartışmasını yapmak utanç verici"
Akademik Program
Festivalde, dünyanın birçok yerinden adalet ve barış temalı filmleri izlenime sunduklarını dile getiren Sözüer, "Dokuzuncusu düzenlenen “Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali”nde bu yıl, “Adalet” teması ile dünyanın dört bir yanından “Adalet” temalı filmleri bir araya getiriliyor. Bu filmleri oluşturanları izleyici ile buluşturarak; sosyo-kültürel hayatın zenginleştirilmesine, sinema sanatının farklı kültürlerle tanışmasına aracılık ediliyor. Film festivalinde film programının yanı sıra çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşecek. 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin akademik programı, 22 – 28 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi merkez bina doktora salonunda düzenlenecek."
Yekta Kopan'ın sunuculuğunu üstlendiği programda, jüri üyelerine plaket takdiminin yanı sıra "Sinema Onur Ödülü" Zuhal Olcay tarafından Yeşim Ustaoğlu'na, "Akademik Onur Ödülü" Prof. Dr. Adem Sözüer tarafından Stephen Thaman'a, Sinemaya Katkı Ödülü ise Zeynep Atakan tarafından Prof. Sami Şekeroğlu'na verildi.
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