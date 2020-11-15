9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show’a Armağan Çağlayan’dan büyük tepki! ‘90’larda kalmış...’

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011 tarihinde Beyaz TV’de yayınlanan İbo Show programının çıkışında uzun namlulu silahla açılan ateş sonucunda ağır yaralanmıştı. Tedavi süresince sahnelerden ve ekranlardan uzak kalan Tatlıses, 14 Kasım Cumartesi günü Star TV’den sevenlerine merhaba dedi. 9 yılın ardından ekranlara geri dönen İbo Show’u eleştiren isimler arasında ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan yerini aldı. Fenomen isim programın montajına sert sözler sarf etti.

‘MONTAJ OPERATÖRÜ ARKADAŞ’

İbo Show’un ilk bölümünü yakından takip eden Armağan Çağlayan sosyal medyadan program hakkındaki fikirlerini iletmeyi ihmal etmedi. Çağlayan Twitter hesabından paylaştığı gönderisinde, “İbo Show montajını kim yaptıysa bence bir daha ona yaptırmasınlar montajı. ‘Az sonra mı seyrediyoruz, İbo Show mu?’ belli değil! Bu ne biçim montaj anlayışı? 90’larda kalmış montaj operatörü arkadaş!” notunu ekledi.



