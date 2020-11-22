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  4. 90’lara damga vuran şarkıcı Ege koronavirüse yakalandı!

90’lara damga vuran şarkıcı Ege koronavirüse yakalandı!

22.11.2020 14:16 | Son Güncelleme:
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90’lara damga vuran şarkıcı Ege koronavirüse yakalandı!

Çeyrek asırlık müzik kariyerine “Yaz Aşkım, Delice Bir Seva, Hurma Gözlüm, Sevildiğini Bil” gibi unutulmaz şarkıları sığdıran şarkıcı Ege koronavirüse yakalandığını duyurdu. Üzücü haberi ünlü sanatçı sosyal medya hesabından hayranlarına duyurdu.

90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Ege sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirtti. Şu an için sağlık durumunun iyi olduğunu ve gribal etkilerin dışında kendini kötü hissetmediğini ifade eden ünlü isim yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü.

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‘UMARIM BÖYLE DEVAM EDER’

şarkıcı ege

Şarkılarıyla müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Ege sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid test sonucum maalesef pozitif çıktı. Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder. Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın. Güzel günlerde görüşmek ve yeniden konserlerde buluşmak dileğiyle.” ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcının gönderisine başta sanatçı dostları olmak üzere pek çok isim geçmiş olsun dileklerini iletti.

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