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  4. 90'lara damga vuran Yonca Evcimik photoshop harikası çıktı! Bikinili görüntüleri gündem oldu

90'lara damga vuran Yonca Evcimik photoshop harikası çıktı! Bikinili görüntüleri gündem oldu

17.08.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllara damga vuran, 'Abone' ve 'Kendine Gel' gibi popüler albümlere imza atan Yonca Evcimik, şimdilerde Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Bikinili görüntülenen Evcimik'in sosyal medyada paylaştığı pozlar ile photoshopsuz hali arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin bikinili görüntüleri sosyal medyanın diline düştü.

‘Abone’, ‘Kendine Gel’, ‘9.15 Vapuru’ gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Yonca Evcimik sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla sık sık gündem oluyor. Şimdilerde Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Evcimik bikinili görüntüleriyle çok konuşuldu.

59 yaşındaki popçunun, sosyal medya hesabından paylaştığı photoshoplu fit fotoğraflarının aksine fiziği dikkat çekti.

Yonca Evcimik kapak

Yonca Evcimik'i görenler, "Sosyal medya hesabındaki fotoğrafı çok farklı" yorumunu yaptı.

yonca evcimik görüntü

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in görüntülerini 2.Sayfa'da paylaşınca ünlü popçunun bikinili halleri gündem oldu.

yonca 1 paylaşım

KAYITSIZ KALAMADI

Evcimik, hakkında çıkan haberlere kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Eski ve yeni tarihleri haberleri alıntılayan Evcimik; 'Ya kızlar beni hep böyle şezlongda cebelleşirken çekiyorlar. Hiç sülün gibi yatarken çekmezler' notunu düşüp görüntüleri paylaşan 2.Sayfa'yı etiketledi.

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