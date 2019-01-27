90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Mansur Ark şimdilerde ne yapıyor?

90'lı yılların en önemli şarkıcılarından biri olan Mansur Ark, neşeli şarkıları ve eğlenceli danslarıyla zamanın parlayan isimlerinden oldu. Ark şu sıralar müziğe devam ederken mekanlarda 90'lar şarkılarını çalmaya ve DJ'lik yapmaya da devam ediyor.

‘Maalesef', ‘Yarim', ‘Sana Demedim mi', ‘Gazla Gitsin' gibi başarılı işlere imza atan ve Redbull.com’daki röportaj serisine konuk olan Mansur Ark müziğe nasıl atıldığını şu sözlerle anlatıyor:

“Mersin'de partilerde DJ'lik yapıyordum, bir yandan kasetçide çalışıyordum. Müzik ve dansa yatkındım. 1987'de ilk eşimle tanışıp evlendim ve onunla Almanya'ya gittim. Eniştem Almanya'da Sony Music'te pazarlama yöneticisiydi. B.G. The Prince of Rap, London Beat, London Boys'la tanıştım, onların partilerinde kimisine koreografi yaptım, kimisinin arkasında dans ettim. Ama şarkı yapmak yoktu henüz. Keyboard aldıktan sonra heyecanla şarkılar yapmaya başladım.”

Daha sonra eşinden ayrılan ve kendisini müziğe verdiğini belirten Ark, keşfedilme sürecini şöyle ifade ediyor: