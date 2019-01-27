TREND

90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Mansur Ark şimdilerde ne yapıyor?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 27.01.2019 10:26 | Son Güncelleme

'Maalesef’, ‘Yarim’, ‘Sana Demedim mi’, ‘Gazla Gitsin’ isimli şarkıları, dans figürleri ve saçlarıyla 90’lı yılların unutulmaz simalarından biri olan Mansur Ark, 90'lardaki şarkılar için, "O zaman 10 yaşında olanlar şu an iş sahibi olmuş, çoluk çocuğa karışmış. Bu şarkılar onlara gençliklerini, çocukluklarını hatırlatıyor" dedi.

90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Mansur Ark şimdilerde ne yapıyor?

90'lı yılların en önemli şarkıcılarından biri olan Mansur Ark, neşeli şarkıları ve eğlenceli danslarıyla zamanın parlayan isimlerinden oldu. Ark şu sıralar müziğe devam ederken mekanlarda 90'lar şarkılarını çalmaya ve DJ'lik yapmaya da devam ediyor.

‘Maalesef', ‘Yarim', ‘Sana Demedim mi', ‘Gazla Gitsin' gibi başarılı işlere imza atan ve Redbull.com’daki röportaj serisine konuk olan Mansur Ark müziğe nasıl atıldığını şu sözlerle anlatıyor:

mansur-ark_168607

“Mersin'de partilerde DJ'lik yapıyordum, bir yandan kasetçide çalışıyordum. Müzik ve dansa yatkındım. 1987'de ilk eşimle tanışıp evlendim ve onunla Almanya'ya gittim. Eniştem Almanya'da Sony Music'te pazarlama yöneticisiydi. B.G. The Prince of Rap, London Beat, London Boys'la tanıştım, onların partilerinde kimisine koreografi yaptım, kimisinin arkasında dans ettim. Ama şarkı yapmak yoktu henüz. Keyboard aldıktan sonra heyecanla şarkılar yapmaya başladım.”

mansur-ark-gazla-gitsin_7719037-46800_854x480

Daha sonra eşinden ayrılan ve kendisini müziğe verdiğini belirten Ark, keşfedilme sürecini şöyle ifade ediyor:

“Ablam aracılığıyla Bay Müzik şirketinden Naci Bayşu ile tanıştım. Almanya'dan Türkiye'ye döndüm ve 1997'de ilk albümü çıkarttık. Tepkiler çılgın gibiydi, çok güzeldi.”

‘HER ŞEY MUCİZE GİBİYDİ’

Müziğinin yanı sıra sempatik tavırları ve eğlenceli danslarıyla da dikkat çeken Ark, ilk klibi ‘Maalesef'in başarısındaki payını şöyle anlatıyor:

v201201281615060841821.mp4

“Yaptığım tarz, kıyafetim, şarkının groove'unun bana verdiği enerji tamamen klibe yansıdı. Aslında bu ikinci klipti. Maalesef'e önce başka bir klip çekildi. İlkini beğenmedim ve daha kendim olduğuma inandığım bir klip çektik. Çok şükür çıkar çıkmaz insanlar da beğendi. Sokağa çıkamaz oldum. Her şey mucize gibiydi. Bir şeyi beklemişsin, hayal etmişsin, plan yapmışsın ve öyle olmuş.”

1548445239_mansur_ark_bi_ton-1-660x440

‘MÜZİK HAFIZA İÇİN MIKTANIS GİBİ’

Günümüzdeki 90'lar şarkılarının yeniden revaçta olmasını ise şöyle açıklıyor: “O zaman 10 yaşında olanlar şu an iş sahibi olmuş, çoluk çocuğa karışmış. Bu şarkılar onlara gençliklerini, çocukluklarını hatırlatıyor. Müzik de öyle yapışkan bir şeydir. Hafıza için mıknatıs gibi, koku gibi bir şey. Bir anda seni 20-30 yıl öncesine götürüyor. Tabii ki en güzel zamanları o insanların. Sorumlulukların olmadığı keyifli bir dönemi hatırlatıyor.”


PARTNERAşıklarda dikkat çeken detayAşıklarda dikkat çeken detay
Kardashian-Jenner kardeşler nazara geldiKardashian-Jenner kardeşler nazara geldi
Gözler onu aradı! Cenazede miydi?Gözler onu aradı! Cenazede miydi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mansur ark Mansur Ark 90'lar

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Bağırarak uyandım hala uyuyamadım'

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Bağırarak uyandım hala uyuyamadım'

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

19 dairesi, 9 otomobili vardı şimdi bir odaya muhtaç

19 dairesi, 9 otomobili vardı şimdi bir odaya muhtaç

Duyanın tüyleri ürperiyor! Kadın gassallar mesleklerini anlattı

Duyanın tüyleri ürperiyor! Kadın gassallar mesleklerini anlattı

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Selin Ciğerci'nin kadın olmadan önce yaptığı meslek şaşırttı

Selin Ciğerci'nin kadın olmadan önce yaptığı meslek şaşırttı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kourtney Kardashian ve Kylie Jenner'ın barışma fotoğrafı

Kardashian-Jenner kardeşler nazara geldi

Şener Şen Ayşen Gruda'nın cenazesine katılmadı mı?

Gözler onu aradı! Cenazede miydi?

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

Reynmen 'Derdim Yok' şarkısıyla sosyal medyayı salladı!

Reynmen yeni şarkısıyla sosyal medyayı salladı!

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı bakın artık ne iş yapıyor!

Bir döneme damga vurdu! Yeni mesleği şaşırttı

Madonna yeni imajıyla şaşırttı!

Madonna yeni imajıyla şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.