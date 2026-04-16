91 bin liralık şiş kebap! Usta dolandırıcılık yöntemiyle servet kazandı

Brezilya’nın ünlü Copacabana Plajı’nda tatil yapan bir turist, sokak satıcısının kurduğu akılalmaz bir tuzağın kurbanı oldu. Turist kartla ödeme yaptığı sırada büyük bir dolandırıcılığın kurbanı oldu.

“15 POUND” DEDİ, RAKAMI DEĞİŞTİRDİ

İddiaya göre Caio Alencar isimli satıcı, turiste önce düşük bir fiyat söyledi. Ancak kart işlemi sırasında “hileli cihaz” kullanarak tutarın sonuna iki sıfır ekledi servet değerinde ödeme aldı.

POLİS OPERASYONLA YAKALADI

Dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardından şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının karakola götürüldüğü anlar kameraya yansıdı.

TURİSTLER HEDEFTE

Yetkililer, aynı yöntemle çok sayıda turistin hedef alındığını ve olayın bir çete bağlantısı olabileceğini değerlendiriyor.

“UYUTMA TUZAĞI” DA GÜNDEMDE

Bölgede daha önce de turistlere içkilerine uyuşturucu karıştırılarak yapılan “Goodnight Cinderella” adlı dolandırıcılık yöntemiyle büyük vurgunlar yapıldığı ortaya çıktı.