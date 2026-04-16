91 bin liralık şiş kebap! Usta dolandırıcılık yöntemiyle servet kazandı

Copacabana Plajı’nda tatil yapan bir turist, sokak satıcısının yaptığı dolandırıcılık sayesinde aldığı şiş kebaba servet ödedi. Satıcı, kartlı ödeme sırasında 15 paund olan kebaptan iki sıfır ekleyerek yaklaşık 91 bin liralık ücret çekti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken, bölgede benzer yöntemlerle turistleri hedef alan çete iddiaları gündeme geldi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Brezilya’nın ünlü Copacabana Plajı’nda tatil yapan bir turist, sokak satıcısının kurduğu akılalmaz bir tuzağın kurbanı oldu. Turist kartla ödeme yaptığı sırada büyük bir dolandırıcılığın kurbanı oldu.

“15 POUND” DEDİ, RAKAMI DEĞİŞTİRDİ

İddiaya göre Caio Alencar isimli satıcı, turiste önce düşük bir fiyat söyledi. Ancak kart işlemi sırasında “hileli cihaz” kullanarak tutarın sonuna iki sıfır ekledi servet değerinde ödeme aldı.

POLİS OPERASYONLA YAKALADI

Dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardından şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının karakola götürüldüğü anlar kameraya yansıdı.

TURİSTLER HEDEFTE

Yetkililer, aynı yöntemle çok sayıda turistin hedef alındığını ve olayın bir çete bağlantısı olabileceğini değerlendiriyor.

“UYUTMA TUZAĞI” DA GÜNDEMDE

Bölgede daha önce de turistlere içkilerine uyuşturucu karıştırılarak yapılan “Goodnight Cinderella” adlı dolandırıcılık yöntemiyle büyük vurgunlar yapıldığı ortaya çıktı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
