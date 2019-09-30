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935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.09.2019 01:35 | Son Güncelleme

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, tarım işçileri tarafından soğuk hava deposuna getirilen 935 gramlık elma görenlerin dikkatini çekiyor.

935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor

Elma hasadının başladığı kentte, toplanan ürünler soğuk hava depolarına götürülüyor.

Yenice köyündeki bir bahçeden toplanan elmalar arasındaki 935 gramlık olanı ise görenleri şaşırttı.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki elma hasadının devam ettiğini söyledi.

Zaman zaman böylesi "devasa" elmalarla karşılaştıklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Allah'ın verdiği bir nimettir bize bu, Gelendost ilçemizde bir tane elmamız, 935 gram geldi. Zaman zaman bu büyüklükteki elmalarımız oluyor. Çiftçilerimize bereketli olsun. Normal büyüklükteki elmalarımız 400 gram geliyor ama bu elma alışılmışın dışında bir ağırlığa sahip. Üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan çiftçilerimize bereketli olsun. Kazasız belasız bir sezon diliyorum." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ısparta elma

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