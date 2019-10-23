Mynet Trend

94 yaşındaki yaşlı kadını öz evlatları gece yarısı sokağa attı!

Mehmet KILIÇARSLAN Mehmet KILIÇARSLAN
YAŞAM  | 23.10.2019 04:22 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çocukları tarafından sokağa atıldığı iddia edilen 94 yaşındaki kadına belediye ekipleri sahip çıktı. Yaşlı kadın otele yerleştirilerek ailesine ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Olay, Turgutlu ilçesi Acarlar Mahallesi Yıldız Sokak’ta meydana geldi.

Çocukları tarafından istenmediği ve sokağa atıldığı iddia edilen 94 yaşındaki Ayşe Bayram isimli kadının durumundan belediye ekiplerinin haberi oldu.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın talimatıyla Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu sokakta bir sandalye üzerinde oturan yaşlı kadın ile ilgilendi.

KOMŞULARI ÇOCUKLARI İSTEMEDİĞİ İÇİN SOKAKTA KALDIĞINI SÖYLEDİ

Ayşe Bayram'ın komşuları ise yaşlı kadının çocukları tarafından istenmediğini ve bu nedenle sokakta kaldığını iddia etti. Geçici olarak bir otele yerleştirilen yaşlı kadının ailesine ulaşmak çalışma başlatıldı. (İHA)

Tekirdağ'da kan donduran cinayet! Sevgilisini telefonuna cevap vermediği için katletti!Tekirdağ'da kan donduran cinayet! Sevgilisini telefonuna cevap vermediği için katletti!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa turgutlu yaşlı kadın Ayşe Bayram

En Çok Okunan Trend Haberler

Şehrin göbeğinde korkunç olay! Tartışma kanlı bitti

Şehrin göbeğinde korkunç olay! Tartışma kanlı bitti

Korkunç anlar kamerada! Oyun oynadığı arkadaşını merdiven boşluğuna itti

Korkunç anlar kamerada! Oyun oynadığı arkadaşını merdiven boşluğuna itti

Acun bombayı patlattı! Dünyaca ünlü yarışma Türkiye'de

Acun bombayı patlattı! Dünyaca ünlü yarışma Türkiye'de

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de kanlı infaz! Sokak ortasında sırtından 8 el ateş edilerek öldürüldü!

Sokak ortasında kanlı infaz! Sırtına tam 8 el ateş etti!

Tekirdağ'da kan donduran cinayet! Sevgilisini telefonuna cevap vermediği için katletti!

Sevgilisini telefonuna cevap vermediği için katletti!

Fesçiler Kapısı'ndaki güvenli kamerasıyla ilgili açıklama geldi

Bu görüntü tepki toplamıştı! Açıklama geldi

Sakarya'da çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuk yangında öldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Baba ile oğlu aynı gün hayatını kaybetti

Acı olay! Baba ile oğlu aynı gün hayatını kaybetti

Japon uzmandan korkutan deprem açıklaması

Japon uzmandan deprem açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.