96 Saat filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tv'de yayınlanacak 96 Saat filminin IMDb puanı kaç?

96 Saat (Taken), 2008 yapımı bir aksiyon filmidir. Yönetmenliğini Pierre Morel'in, senaristliğini ise Luc Besson'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Liam Neeson, Famke Janssen ve Maggie Grace yer almaktadır. Paris'te Arnavut bir fuhuş çetesi tarafından kaçırılan bir Amerikalı kız ve onu kurtarmaya çalışan eski ajan babası hakkında olan filmin büyük bir kısmı Paris'te çekilmiştir. İşte 96 Saat filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Bryan, karısı ile ayrılmış olan emekli bir Amerikan ajanıdır. Kızı Kim'e çok düşkün olan Bryan bir gün, kızının bir arkadaşıyla Avrupa'daki U2 grubunun konser turlarına katılması için uydurduğu müze gezisi yalanına zorla da olsa onay verir. Buraya giden Kim ve arkadaşı ilk başta Paris'teki kuzenlerinin evinde kalırlar. Ancak kızların Paris'e indikten sonra karşılaştıkları bir genç, onların adreslerini öğrenerek onları kaçırır. Kaçıran çete Arnavut kökenli olup, genç kızları 96 saat içinde ülkelerine götürerek pazarlamaktadır. Kim, arkadaşı içeride kaçırılırken babası Bryan ile konuşmakta olduğundan her şeyi ona bildirir.
Bryan olaydan sonra eski eşinin yeni kocasından yardım alarak Los Angeles'tan Paris'e gelir. Burada her türlü kanıtı kullanarak çetenin peşine düşer. Çeşitli aksiyon sahnelerinden sonra Paris'i birbirine katan Bryan, en sonunda çeteye büyük bir hasar vererek kızını bulur ve Kaliforniya'ya geri döner.
Liam Neeson – Bryan Mills
Maggie Grace – Kim Mills
Famke Janssen – Lenore
Xander Berkeley – Stuart
Katie Cassidy – Amanda
Olivier Rabourdin – Jean-Claude
Holly Valance – Sheerah
Jon Gries – Casey
David Warshofsky – Bernie
Nathan Rippy – Victor
Camille Japy – Isabelle
Nicolas Giraud – Peter
Gérard Watkins – Saint Clair
Filmin IMDb puanı 7.8/10 olarak belirlenmiştir.