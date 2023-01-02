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96 Saat filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tv'de yayınlanacak 96 Saat filminin IMDb puanı kaç?

02.01.2023 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

96 Saat filmi konusu ve oyuncuları 2 Ocak Pazartesi günü arama motorlarında sorgulanıyor. 96 Saat filmi bugün saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Büyük bir kısmı Paris'te geçen 96 Saat filmi aksiyon türünü ele alıyor. Peki, 96 Saat filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tv'de yayınlanacak 96 Saat filminin IMDb puanı kaç? İşte detaylar...

96 Saat filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tv'de yayınlanacak 96 Saat filminin IMDb puanı kaç?

96 Saat (Taken), 2008 yapımı bir aksiyon filmidir. Yönetmenliğini Pierre Morel'in, senaristliğini ise Luc Besson'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Liam Neeson, Famke Janssen ve Maggie Grace yer almaktadır. Paris'te Arnavut bir fuhuş çetesi tarafından kaçırılan bir Amerikalı kız ve onu kurtarmaya çalışan eski ajan babası hakkında olan filmin büyük bir kısmı Paris'te çekilmiştir. İşte 96 Saat filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

96 SAAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bryan, karısı ile ayrılmış olan emekli bir Amerikan ajanıdır. Kızı Kim'e çok düşkün olan Bryan bir gün, kızının bir arkadaşıyla Avrupa'daki U2 grubunun konser turlarına katılması için uydurduğu müze gezisi yalanına zorla da olsa onay verir. Buraya giden Kim ve arkadaşı ilk başta Paris'teki kuzenlerinin evinde kalırlar. Ancak kızların Paris'e indikten sonra karşılaştıkları bir genç, onların adreslerini öğrenerek onları kaçırır. Kaçıran çete Arnavut kökenli olup, genç kızları 96 saat içinde ülkelerine götürerek pazarlamaktadır. Kim, arkadaşı içeride kaçırılırken babası Bryan ile konuşmakta olduğundan her şeyi ona bildirir.

Bryan olaydan sonra eski eşinin yeni kocasından yardım alarak Los Angeles'tan Paris'e gelir. Burada her türlü kanıtı kullanarak çetenin peşine düşer. Çeşitli aksiyon sahnelerinden sonra Paris'i birbirine katan Bryan, en sonunda çeteye büyük bir hasar vererek kızını bulur ve Kaliforniya'ya geri döner.

96 saat filmi konusu ve oyuncuları

96 SAAT FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Liam Neeson – Bryan Mills
Maggie Grace – Kim Mills
Famke Janssen – Lenore
Xander Berkeley – Stuart
Katie Cassidy – Amanda
Olivier Rabourdin – Jean-Claude
Holly Valance – Sheerah
Jon Gries – Casey
David Warshofsky – Bernie
Nathan Rippy – Victor
Camille Japy – Isabelle
Nicolas Giraud – Peter
Gérard Watkins – Saint Clair

96 SAAT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 7.8/10 olarak belirlenmiştir.

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Kanal D Liam Neeson

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