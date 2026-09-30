Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

99 yılda inşa edildi, 200 bin ziyaretçiyi ağırladı! Doğu'nun incisine ziyaretçi akını

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, yıl içerisinde yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sarayda yıl sonuna kadar 250 bin ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor.

99 yılda inşa edildi, 200 bin ziyaretçiyi ağırladı! Doğu'nun incisine ziyaretçi akını
Gökçen Kökden

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan önemli tarihi yapılardan İshak Paşa Sarayı, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Aylık ortalama 25-30 bin ziyaretçinin geldiği sarayda, bazı aylarda bu sayı 40-50 bine kadar çıkıyor. Ağustos ayında 30 binden fazla ziyaretçinin geldiği sarayın eylül ayındaki ziyaretçi sayısı ise ay tamamlanmadan 25 bine yaklaştı.

99 yılda inşa edildi, 200 bin ziyaretçiyi ağırladı! Doğu nun incisine ziyaretçi akını 1

Sarayın ziyaretçi deneyimini geliştirmek amacıyla dijital çalışmalar da yürütülürken, sesli rehberlik sisteminin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Yapının çeşitli restorasyon ihtiyaçlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da çalışmalar yürütülüyor. Açık avlu ve avlu çevresinde konumlanan haremlik, selamlık, cami ve zindan bölümlerinden oluşan sarayda dört ana taç kapı bulunuyor. Yaklaşık 99 yılda tamamlandığı belirtilen yapının süslemelerinde farklı dönem ve kültürlerin izleri görülüyor. Sekiz kollu yıldız, palmet, rumi ve sarmaşık motiflerinin yanı sıra barok, rokoko ve gotik üslubun özellikleri de yapıda bir arada bulunuyor.

"YIL SONUNA KADAR 250 BİN ZİYARETÇİYE ULŞAMAYI HEDEFLİYORUZ"

99 yılda inşa edildi, 200 bin ziyaretçiyi ağırladı! Doğu nun incisine ziyaretçi akını 2

Ağrı Kültür ve Turizm İl Müdürü Erhan Ağrı, İshak Paşa Sarayı’nın yıl boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirterek, özellikle yaz aylarında ziyaretçi sayısında artış yaşandığını söyledi. Sarayın şu ana kadar yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladığını belirten Ağrı, "Şu an 200 bin civarında ziyaretçi sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Bunu yıl sonuna kadar 250 bin olan hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz" dedi. Sarayın mimari özelliklerine de değinen Ağrı, yapının Türk saray mimarisinin önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti. Sarayda farklı dönemlere ait süsleme anlayışlarının bir arada görüldüğünü ifade eden Ağrı, insan, aslan ve kartal motiflerinin de sembolik anlamlar taşıdığını söyledi.

"YABANCI ZİYARETLÇİLER SARAYI GÖRÜNCE BÜYÜLENİYOR"

99 yılda inşa edildi, 200 bin ziyaretçiyi ağırladı! Doğu nun incisine ziyaretçi akını 3

Sarayda yabancı turistlere rehberlik yapan Ahmet Gülmez ise İshak Paşa Sarayı’nın özellikle yurt dışından gelen ziyaretçiler üzerinde büyük etki bıraktığını ifade etti. Türkiye’nin doğusuna düzenlediği turlar kapsamında saraya yılda 6-7 kez geldiğini belirten Gülmez, Avustralya, Amerika ve Kanada’dan gelen turistlerin yapıyı gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi.

Gülmez, "Misafirlerimiz ülkenin doğusunda bu kadar büyük bir Osmanlı sarayı görünce çok etkileniyorlar. Doğu etkisi, Osmanlı etkisi ve barok etkisinin bir arada olduğu bir saray. Onları her zaman büyülüyor" dedi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aslanlar ve sırtlanlar arasındaki ilişki sanılandan çok farklı çıktıAslanlar ve sırtlanlar arasındaki ilişki sanılandan çok farklı çıktı
ABD’nin resmi yapay zekâ sohbet botu açıldı! İşte yapabildikleriABD’nin resmi yapay zekâ sohbet botu açıldı! İşte yapabildikleri

Anahtar Kelimeler:
Ağrı Saray osmanlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken AK Parti kulisi: "Neredeyse hiç seveni yok"

Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken AK Parti kulisi: "Neredeyse hiç seveni yok"

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Melis Sandal hakkında yakalama kararı! İddialar ile ilgili sessizliğini bozdu

Melis Sandal hakkında yakalama kararı! İddialar ile ilgili sessizliğini bozdu

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 5 villaya el konuldu

Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 5 villaya el konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.